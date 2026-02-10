Перед вами интеллектуальное решение для бережной и эффективной укладки — продвинутая модель фена, созданная для защиты кожи головы, сохранения естественного блеска и здоровья волос.

ЗАБОТА С ПЕРВОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ

Благодаря технологии Nural™ устройство распознаёт приближение к голове и автоматически снижает температуру воздушного потока. Это снижает тепловую нагрузку на кожу головы и предупреждает перегрев волос, сохраняя их структуру и увлажнённость. Сушка становится не только безопасной, но и по-настоящему комфортной.

УМНЫЕ НАСАДКИ — ПОД ВАШ СТИЛЬ

В комплект входят интеллектуальные насадки, которые запоминают ваши привычки и подбирают идеальные параметры нагрева и скорости воздуха. Это позволяет достичь желаемого результата быстрее и без вреда: укладка выполняется точно, деликатно и без лишних движений.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КАЖДОГО СЕАНСА

Функция обучения прикреплению и сенсор времени полёта делают укладку ещё более точной. Фен адаптируется к вашей технике, измеряя расстояние до головы и корректируя режим работы в реальном времени. Это не просто фен — это умный помощник в ежедневном уходе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Тип двигателя: цифровой мотор Dyson V9

– Управление температурой: интеллектуальная терморегуляция

– Технология: датчики приближения Nural™, система обучения насадок

– Количество режимов: 4 режима нагрева, 3 скорости воздушного потока

– Насадки: диффузор, концентратор, насадка для бережной сушки, расческа с широкими зубьями, охлаждающая насадка

– Вес: около 720 г

– Длина шнура: 1,8 м

– Время реакции датчиков: менее 1 секунды

– Система шумоподавления: встроенная

КОМПЛЕКТАЦИЯ

– Устройство

– 5 интеллектуальных насадок

– Чехол для хранения

– Руководство пользователя

ПРЕИМУЩЕСТВА

– Автоматическая регулировка температуры у кожи головы

– Адаптация к индивидуальному стилю пользователя

– Минимизация термоповреждений

– Умное управление и обучение

– Подходит для всех типов волос и укладок