Экшн-камера Insta360 X5 Black
Код товара: 100687
₽62,990
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Невероятные возможности 360-градусной съемки в 8K, режимы для креативных форматов и надёжная стабилизация превращают эту экшн-камеру в универсальный инструмент для создания захватывающего контента. Большой сенсор, широкая совместимость с аксессуарами и передовые функции PureVideo и InstaFrame обеспечивают высочайшее качество изображения в любых условиях. Камера подойдёт как для профессионального использования, так и для путешествий, экстрима или влогов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
Фото 360°: 18 Мп (5888×2944), 72 Мп (11904×5952)
-
Видео 360°: до 8K (7680×3840) при 30 к/с
-
Режим InstaFrame: до 5.7K+ (5760×2880), 30 к/с
-
Режим PureVideo: до 8K (7680×3840), 30 к/с
-
Один объектив: до 4K (3840×2160), 60 к/с
-
Режим “Я”: до 2.7K (2720×1536), 120 к/с
-
Матрица: 1/1,28’’
-
Объективы: 2 шт., апертура F2.0, фокусное расстояние 6 мм
-
Фотоформаты: insp, RAW (dng), jpeg (экспорт)
-
Видео 360°: INSV
-
Видео с одного объектива: MP4
-
Цветовые профили: яркий, стандартный, плоский, I-Log
-
ISO: 100–6400
-
EV: -4EV~+4EV
-
Баланс белого: 2000K–10000K
-
Скорость затвора: фото 1/8000–120 c, видео — до лимита к/с
-
Аудио: 4 микрофона Ambisonic, 48 кГц / 16 бит, AAC
-
Аудиорежимы: автошумоподавление (2 уровня), голосовая оптимизация, стерео, пространственный звук
-
Видеокодеки: H.265 / H.264
-
Битрейт: до 180 Мбит/с
-
Поддержка Bluetooth: BLE 5.2
-
Wi-Fi: 2.4 ГГц / 5 ГГц, 802.11a/n/ac
-
Дисплей: сенсорный цветной
-
Разъем: USB Type-C
-
Поддержка карт памяти: microSD до 1 ТБ, UHS-I V30, exFAT
-
Защита: IPX8 (для погружений требуется аквабокс)
-
Совместимость: iPhone (от XS до 16 Pro Max), iPad Air/Pro (с 2020), Android
КОМПЛЕКТАЦИЯ
-
Камера
-
Аккумулятор
-
Кабель USB Type-C
-
Руководство
-
Защитные элементы (в зависимости от комплекта)
ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА
-
Съёмка в формате 360° с разрешением до 8K
-
Три специализированных режима: InstaFrame, PureVideo и режим “Я”
-
Расширенные режимы таймлапсов, буллет-тайма, HDR и ночной съемки
-
Автономность до 180 минут в энергосберегающем режиме
-
Быстрая зарядка: до 80% за 20 минут
-
Поддержка прямых трансляций и фирменных Bluetooth-устройств
-
Поддержка форматов RAW и I-Log для профессионального монтажа
-
Надёжная влагозащита IPX8 — идеальна для экстремальной съёмки
Детали
|Цвет
|
Черный
|Гарантия
|
12 месяцев
Отзывы
Отзывов пока нет.