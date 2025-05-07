Описание

Невероятные возможности 360-градусной съемки в 8K, режимы для креативных форматов и надёжная стабилизация превращают эту экшн-камеру в универсальный инструмент для создания захватывающего контента. Большой сенсор, широкая совместимость с аксессуарами и передовые функции PureVideo и InstaFrame обеспечивают высочайшее качество изображения в любых условиях. Камера подойдёт как для профессионального использования, так и для путешествий, экстрима или влогов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фото 360°: 18 Мп (5888×2944), 72 Мп (11904×5952)

Видео 360°: до 8K (7680×3840) при 30 к/с

Режим InstaFrame: до 5.7K+ (5760×2880), 30 к/с

Режим PureVideo: до 8K (7680×3840), 30 к/с

Один объектив: до 4K (3840×2160), 60 к/с

Режим “Я”: до 2.7K (2720×1536), 120 к/с

Матрица: 1/1,28’’

Объективы: 2 шт., апертура F2.0, фокусное расстояние 6 мм

Фотоформаты: insp, RAW (dng), jpeg (экспорт)

Видео 360°: INSV

Видео с одного объектива: MP4

Цветовые профили: яркий, стандартный, плоский, I-Log

ISO: 100–6400

EV: -4EV~+4EV

Баланс белого: 2000K–10000K

Скорость затвора: фото 1/8000–120 c, видео — до лимита к/с

Аудио: 4 микрофона Ambisonic, 48 кГц / 16 бит, AAC

Аудиорежимы: автошумоподавление (2 уровня), голосовая оптимизация, стерео, пространственный звук

Видеокодеки: H.265 / H.264

Битрейт: до 180 Мбит/с

Поддержка Bluetooth: BLE 5.2

Wi-Fi: 2.4 ГГц / 5 ГГц, 802.11a/n/ac

Дисплей: сенсорный цветной

Разъем: USB Type-C

Поддержка карт памяти: microSD до 1 ТБ, UHS-I V30, exFAT

Защита: IPX8 (для погружений требуется аквабокс)

Совместимость: iPhone (от XS до 16 Pro Max), iPad Air/Pro (с 2020), Android

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Камера

Аккумулятор

Кабель USB Type-C

Руководство

Защитные элементы (в зависимости от комплекта)

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА