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Экшн-камера Insta360 X5 Black

Код товара: 100687

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62,990

Описание

Невероятные возможности 360-градусной съемки в 8K, режимы для креативных форматов и надёжная стабилизация превращают эту экшн-камеру в универсальный инструмент для создания захватывающего контента. Большой сенсор, широкая совместимость с аксессуарами и передовые функции PureVideo и InstaFrame обеспечивают высочайшее качество изображения в любых условиях. Камера подойдёт как для профессионального использования, так и для путешествий, экстрима или влогов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Фото 360°: 18 Мп (5888×2944), 72 Мп (11904×5952)

  • Видео 360°: до 8K (7680×3840) при 30 к/с

  • Режим InstaFrame: до 5.7K+ (5760×2880), 30 к/с

  • Режим PureVideo: до 8K (7680×3840), 30 к/с

  • Один объектив: до 4K (3840×2160), 60 к/с

  • Режим “Я”: до 2.7K (2720×1536), 120 к/с

  • Матрица: 1/1,28’’

  • Объективы: 2 шт., апертура F2.0, фокусное расстояние 6 мм

  • Фотоформаты: insp, RAW (dng), jpeg (экспорт)

  • Видео 360°: INSV

  • Видео с одного объектива: MP4

  • Цветовые профили: яркий, стандартный, плоский, I-Log

  • ISO: 100–6400

  • EV: -4EV~+4EV

  • Баланс белого: 2000K–10000K

  • Скорость затвора: фото 1/8000–120 c, видео — до лимита к/с

  • Аудио: 4 микрофона Ambisonic, 48 кГц / 16 бит, AAC

  • Аудиорежимы: автошумоподавление (2 уровня), голосовая оптимизация, стерео, пространственный звук

  • Видеокодеки: H.265 / H.264

  • Битрейт: до 180 Мбит/с

  • Поддержка Bluetooth: BLE 5.2

  • Wi-Fi: 2.4 ГГц / 5 ГГц, 802.11a/n/ac

  • Дисплей: сенсорный цветной

  • Разъем: USB Type-C

  • Поддержка карт памяти: microSD до 1 ТБ, UHS-I V30, exFAT

  • Защита: IPX8 (для погружений требуется аквабокс)

  • Совместимость: iPhone (от XS до 16 Pro Max), iPad Air/Pro (с 2020), Android

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  • Камера

  • Аккумулятор

  • Кабель USB Type-C

  • Руководство

  • Защитные элементы (в зависимости от комплекта)

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА

  • Съёмка в формате 360° с разрешением до 8K

  • Три специализированных режима: InstaFrame, PureVideo и режим “Я”

  • Расширенные режимы таймлапсов, буллет-тайма, HDR и ночной съемки

  • Автономность до 180 минут в энергосберегающем режиме

  • Быстрая зарядка: до 80% за 20 минут

  • Поддержка прямых трансляций и фирменных Bluetooth-устройств

  • Поддержка форматов RAW и I-Log для профессионального монтажа

  • Надёжная влагозащита IPX8 — идеальна для экстремальной съёмки

Детали

Цвет

Черный
Гарантия

12 месяцев

Отзывы

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