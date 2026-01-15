Джойстик Sony DualSense для PS5 God of War 20th Anniversary Limited Edition
Джойстик Sony DualSense для PS5 God of War 20th Anniversary Limited Edition 11 990 
Back to products
Джойстик Sony DualSense для PS5 Ghost of Yotei Black Limited Edition
Джойстик Sony DualSense для PS5 Ghost of Yotei Black Limited Edition 11 490 
Джойстик Sony DualSense для PS5 Ghost of Yotei Gold Limited Edition — изображение 1
Джойстик Sony DualSense для PS5 Ghost of Yotei Gold Limited Edition — изображение 2
Джойстик Sony DualSense для PS5 Ghost of Yotei Gold Limited Edition — изображение 3
Джойстик Sony DualSense для PS5 Ghost of Yotei Gold Limited Edition — изображение 4
Джойстик Sony DualSense для PS5 Ghost of Yotei Gold Limited Edition — изображение 5
Нажмите, чтобы увеличить
Джойстик Sony DualSense для PS5 Ghost of Yotei Gold Limited Edition
Джойстик Sony DualSense для PS5 Ghost of Yotei Gold Limited Edition — изображение 2
Джойстик Sony DualSense для PS5 Ghost of Yotei Gold Limited Edition — изображение 3
Джойстик Sony DualSense для PS5 Ghost of Yotei Gold Limited Edition — изображение 4
Джойстик Sony DualSense для PS5 Ghost of Yotei Gold Limited Edition — изображение 5

Джойстик Sony DualSense для PS5 Ghost of Yotei Gold Limited Edition

Артикул: 121382

10 490 

Добавить к сравнению
10 Посетителей смотрит этот продукт сейчас!
  • Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  • Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

Джойстик Sony DualSense для PS5 представляет собой мощный и инновационный игровой контроллер, который меняет восприятие геймеров о взаимодействии с игрой. Уникальные функции, такие как тактильная отдача и адаптивные триггеры, делают его идеальным выбором для тех, кто ценит максимальное погружение в игровую реальность.

ТАКТИЛЬНАЯ ОТДАДАЧА И АДАПТИВНЫЕ ТРИГГЕРЫ

DualSense оснащен технологией тактильной отдачи, которая позволяет вам ощущать каждый удар, шаг и движение в игре. Адаптивные триггеры реагируют на интенсивность игры, обеспечивая реалистичное сопротивление при взаимодействии с игровыми объектами. Это дает ощущение полного контроля над происходящим.

УДОБНЫЙ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Джойстик выполнен с учетом комфорта пользователей: эргономичный дизайн и удобно расположенные кнопки обеспечивают отличное сцепление и комфортные долгие игровые сессии. Плавность и отзывчивость управления делают его идеальным для любых типов игр.

ПОДДЕРЖКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Контроллер оснащен встроенным микрофоном для голосового общения, кнопкой создания контента и встроенным динамиком для дополнительных звуковых эффектов, что увеличивает реалистичность и вовлеченность в игровой процесс.

ПОЛНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ В МИР PS5

Sony DualSense для PS5 – это не просто джойстик, а новый уровень взаимодействия с играми. Он предлагает уникальный опыт и открывает двери в мир новых технологий и захватывающих виртуальных миров.

Отзывы клиентов

0 отзывов
0
0
0
0
0

Отзывы

Очистить фильтры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Джойстик Sony DualSense для PS5 Ghost of Yotei Gold Limited Edition”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сопутствующие товары

Hot
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 TYPE-C
Быстрый просмотр

Наушники Apple AirPods Pro 2 USB-C White

Артикул: 54976

В наличии

17 990 
В корзину
Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Midnight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 256GB Midnight

Артикул: 50956

В наличии

48 990 
В корзину
Apple iPhone 15 128Gb Black
Быстрый просмотр

Apple iPhone 15 256Gb Black

Артикул: 65556

В наличии

57 990 
В корзину
Starlink V3 (1)
Быстрый просмотр

Спутниковый интернет Starlink V3

Артикул: 81868

В наличии

50 990 
В корзину
Быстрый просмотр

Ноутбук Apple MacBook Air 15» 2025 M4 (10C CPU/10C GPU), 24GB, 512GB, Starlight MC6K4

Артикул: 97811

В наличии

129 990 
В корзину
Apple Watch Ultra 49mm Blue Alpine Loop 1 (3)
Быстрый просмотр

Ремешок для Apple Watch Ultra 49mm Blue Alpine Loop S

Артикул: MT5J3ZM/A

В наличии

11 990 
В корзину