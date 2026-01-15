Джойстик Nacon Revolution Pro 5 Black
Джойстик Nacon Revolution Pro 5 Black 
Джойстик Sony DualSense для PS5 The Last of Us Limited Edition
Джойстик Sony DualSense для PS5 The Last of Us Limited Edition 
Джойстик Nacon Revolution Pro 5 Arctic Camouflage
Джойстик Nacon Revolution Pro 5 Arctic Camouflage

Артикул: 121373

Описание

ИНЖЕНЕРНАЯ ТОЧНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ

Ключевым преимуществом Revolution Pro 5 является использование магнитных датчиков Hall Effect в стиках и триггерах. Данная технология обеспечивает стабильно высокую точность ввода, увеличивает ресурс компонентов и полностью исключает появление эффекта «stick drift». Управление становится максимально плавным и предсказуемым, что критично для динамичных жанров — от шутеров до файтингов и киберспортивных дисциплин. Ассиметричная компоновка стиков подчёркивает профессиональную направленность устройства и сохраняет привычную эргономику для опытных пользователей.

ТРИГГЕРЫ И КОНТРОЛЬ

Контроллер оборудован системой Trigger Blocker, позволяющей ограничивать или изменять ход триггеров в зависимости от сценария использования. Это даёт ощутимое преимущество в быстрых игровых ситуациях или, наоборот, позволяет сохранить полный диапазон нажатия для точных действий. Все элементы управления поддаются детальной настройке, а сменные варианты крестовины, разработанные совместно с профессиональным игроком Mister Crimson, обеспечивают чёткий отклик и уверенный контроль в любом жанре.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ

Nacon Revolution Pro 5 предлагает расширенные возможности персонализации. Пользователю доступны четыре профиля для каждой платформы, три комплекта утяжелителей, три размера стиков и три варианта насадок. В сумме это более 60 комбинаций настройки, позволяющих адаптировать геймпад под индивидуальный стиль игры. Все параметры управляются через фирменное приложение для PC и Mac с возможностью переназначения кнопок, сохранения профилей и быстрой смены конфигураций.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗВУК

Модель поддерживает мультипоинт-беспроводное соединение и несколько форматов подключения: RF USB-ресивер, Bluetooth 5.2 и проводное соединение через съёмный кабель USB-C/USB-A длиной 3 метра. Это позволяет без задержек переключаться между устройствами и одновременно использовать Bluetooth-наушники. Разъём для гарнитуры и внешний микрофон делают контроллер удобным инструментом для командных игр и онлайн-сессий.

ВИБРАЦИЯ И ВРЕМЯ РАБОТЫ

Revolution Pro 5 оснащён двумя вибромоторами, поддерживаемыми в играх на ПК и PS4. В специализированных проектах для PS5 функция вибрации отсутствует, что следует учитывать при выборе. Встроенный аккумулятор обеспечивает более 10 часов автономной работы. В комплект входит жёсткий кейс для безопасного хранения и транспортировки, подчёркивающий статус устройства как профессионального аксессуара.

ДИЗАЙН, ЭРГОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Контроллер выполнен из премиальных материалов и рассчитан на длительные игровые сессии. Светодиодный индикатор игрока, многофункциональная кнопка управления звуком, подсветкой и назначением клавиш, а также возможность регулировки веса обеспечивают высокий уровень комфорта. Дополнительно устройство разработано с учётом экологических стандартов, имеет сниженный углеродный след и сертифицировано Climate Partner.

Nacon Revolution Pro 5 — это высокоточный беспроводной геймпад для PS5, PS4 и ПК, ориентированный на требовательных игроков. Магнитные стики и триггеры, расширенная кастомизация, гибкие способы подключения и продуманная эргономика делают его надёжным инструментом для тех, кто стремится к максимальному контролю и стабильному результату.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Тип: Геймпад
Производитель: Nacon
Совместимость: PlayStation 4, PlayStation 5, Windows
Страна производства: Китай

Основные параметры

Модель: Revolution Pro 5
Цвет: Серый
Регулировка веса: Есть
Интерфейс подключения: Bluetooth / Беспроводной / Проводной
Виброотдача: Есть

Конструкция

Индикация: Светодиодный индикатор игрока
Тип кабеля: USB-C / USB-A
Длина кабеля: 300 см

Аудио

Разъём для гарнитуры: Есть

Питание

Время автономной работы: Более 10 часов

Функции и технологии

Технология: Магнитные датчики Hall Effect
Приложение для настройки: PC / Mac / Android / iOS
Беспроводная связь: RF USB, Bluetooth

Управление

Многофункциональная кнопка: Управление звуком, подсветкой, переназначением
Триггеры: Программируемые, с блокировкой хода
Программируемые клавиши: Есть
D-pad: 2 формата

Комплектация

Геймпад Nacon Revolution Pro 5
Кейс для геймпада
Кейс для аксессуаров
2 крестовины
Металлические кольца стиков (2×30°, 2×38°)
6 утяжелителей (2×10 г, 2×14 г, 2×16 г)
6 насадок для стиков (2 вогнутые, 4 выпуклые)
Внешний микрофон
Кабель USB-C (3 м)
USB-ресивер
Инструкция

