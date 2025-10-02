СМАРТ-ЧАСЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА С GPS И LTE ДЛЯ СПОРТА И ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Эта модель создана для тех, кто привык к активной жизни и требует максимума от каждой детали. Прочный корпус, сапфировое стекло, титановая рамка и 1,4-дюймовый AMOLED-дисплей с высокой яркостью делают устройство надежным спутником в самых экстремальных условиях. Поддержка спутниковой технологии inReach® и LTE-соединения позволяет оставаться на связи даже там, где обычная мобильная сеть недоступна. До 15 дней работы от одного заряда в режиме умных часов дают уверенность в том, что Fēnix 8 Pro не подведет в пути.

ТЕХНОЛОГИЯ INREACH® И LTE-СЕТИ

Главная особенность — возможность общения без смартфона. Часы поддерживают двусторонние голосовые вызовы, отправку и получение SMS, а также функцию LiveTrack™, которая делится вашим местоположением с близкими. При отсутствии сети доступна спутниковая связь, что делает Fēnix 8 Pro незаменимым инструментом для путешественников, альпинистов и тех, кто любит исследовать новые маршруты.

SOS С GARMIN RESPONSE℠

Встроенная система экстренного реагирования позволяет отправлять SOS-сообщения через LTE или спутниковую связь. Круглосуточный центр Garmin Response мгновенно получает сигнал, чтобы направить помощь в чрезвычайной ситуации. Это делает часы надежным средством безопасности на любом маршруте.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Конструкция Fēnix 8 Pro протестирована по военным стандартам США. Они выдерживают экстремальные температуры, удары и погружение на глубину до 40 метров. Титановые элементы корпуса и сапфировое стекло гарантируют долговечность, а герметичные кнопки защищают от проникновения влаги.

ЯРКИЙ AMOLED-ДИСПЛЕЙ

1,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 454 x 454 пикселей обеспечивает четкое изображение при любом освещении. Встроенный светодиодный фонарь с регулируемой яркостью и режимом красного смещения позволяет использовать часы в темноте, а крупный шрифт облегчает чтение данных.

НАВИГАЦИЯ И КАРТЫ

Часы оснащены предзагруженными топографическими картами, картами для гольфа и горнолыжных курортов, а также функцией динамической маршрутизации. Многодиапазонный GPS с технологией SatIQ™ обеспечивает точное позиционирование и экономию энергии. Дополнительно доступны подписки Outdoor Maps+ с улучшенными картами и спутниковыми снимками.

ФИТНЕС И ТРЕНИРОВКИ

Fēnix 8 Pro предлагает полный набор функций для тренировок:

PacePro™ для стратегии бега

ClimbPro для анализа подъемов

VO2 max и выносливость для оценки производительности

Ежедневные адаптивные тренировки и Garmin Coach для персонализированных планов

Функция “готовность к тренировке” помогает определить оптимальный день для нагрузки, а рекомендации по восстановлению подсказывают, когда стоит отдохнуть.

ДАЙВИНГ И ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Часы поддерживают рекреационный дайвинг до 40 м, а также режимы для плавания, серфинга, гребли и других водных активностей. Металлические кнопки и датчик глубины делают их полноценным инструментом под водой.

ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Fēnix 8 Pro включает расширенный набор функций здоровья:

ЭКГ с анализом признаков фибрилляции предсердий

Pulse Ox для измерения кислорода в крови

Body Battery™ для оценки уровня энергии

Статус ВСР , анализ сна и тренер по сну

Дневной сон и стресс-трекинг

Женское здоровье и гидратация

Все данные доступны в приложении Garmin Connect с подробной аналитикой.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СМАРТ-ФУНКЦИИ

Часы поддерживают LTE, спутниковую связь, Bluetooth, Wi-Fi и ANT+. Доступны умные уведомления, управление музыкой, офлайн-библиотеки Spotify, Deezer и Amazon Music, а также бесконтактные платежи Garmin Pay™. Через Connect IQ™ можно добавлять новые приложения, циферблаты и поля данных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей: AMOLED, 1,4″, 454×454 px, сенсорный

Материалы: сапфировое стекло, титановый безель, полимерный корпус с титановой крышкой

Размеры: 47×47×16 мм

Масса: 77 г

Водонепроницаемость: до 10 ATM (погружение до 100 м)

Батарея: до 15 дней (режим смарт-часов), до 70 часов в режиме GPS, до 14 дней в экспедиционном режиме

Память: 32 ГБ

Совместимость: iPhone®, Android™

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Часы fēnix 8 Pro

Силиконовый ремешок QuickFit® (22 мм)

Зарядное устройство Garmin

Документация

ПРЕИМУЩЕСТВА