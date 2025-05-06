Воздухоочиститель Dyson HP10 Purifier Hot+Cool Gen1 White
Код товара: 100544
₽60,990
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Описание
Многофункциональное климатическое устройство с современным минималистичным дизайном обеспечивает чистый и комфортный воздух в помещении круглый год. Совмещая функции обогревателя, вентилятора и очистителя воздуха, модель эффективно работает в любое время года, создавая оптимальные условия для жизни и работы. Высокоэффективный HEPA-фильтр задерживает мельчайшие частицы пыли, аллергены и другие загрязнители, что особенно важно для аллергиков, семей с детьми и владельцев домашних животных.
Технология Air Multiplier обеспечивает направленный и равномерный поток воздуха без лопастей, а интеллектуальные датчики автоматически адаптируют режим работы в зависимости от качества воздуха и температуры в помещении.
Работает тихо, не нарушая покоя даже в ночное время. Устройство предназначено для экономии пространства и электроэнергии, заменяя сразу три прибора. Подходит как для домашнего использования, так и для офисных и креативных пространств.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип: очиститель воздуха с функциями обогрева и охлаждения
Модель: Gen1 HP10
Фильтрация: HEPA-фильтр (до 99,97% частиц размером до 0,3 мкм)
Поток воздуха: технология Air Multiplier
Мощность: 2200 Вт
Уровень шума: до 63 дБ
Особенности: автоматическое определение качества воздуха, тихая работа, безопасная конструкция без лопастей
КОМПЛЕКТАЦИЯ
– Устройство
– HEPA-фильтр
– Инструкция пользователя
ПРЕИМУЩЕСТВА
– Объединяет обогрев, охлаждение и очистку воздуха
– Идеален для аллергиков и владельцев животных
– Безопасен для детей (без лопастей)
– Автоматическая адаптация к условиям в помещении
– Тихая работа, подходит для ночного использования
– Современный дизайн, подходящий для любого интерьера
Детали
|Производитель
|
Dyson
|Цвет
|
Белый
Отзывы
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