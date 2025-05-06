Описание

Многофункциональное климатическое устройство с современным минималистичным дизайном обеспечивает чистый и комфортный воздух в помещении круглый год. Совмещая функции обогревателя, вентилятора и очистителя воздуха, модель эффективно работает в любое время года, создавая оптимальные условия для жизни и работы. Высокоэффективный HEPA-фильтр задерживает мельчайшие частицы пыли, аллергены и другие загрязнители, что особенно важно для аллергиков, семей с детьми и владельцев домашних животных.

Технология Air Multiplier обеспечивает направленный и равномерный поток воздуха без лопастей, а интеллектуальные датчики автоматически адаптируют режим работы в зависимости от качества воздуха и температуры в помещении.

Работает тихо, не нарушая покоя даже в ночное время. Устройство предназначено для экономии пространства и электроэнергии, заменяя сразу три прибора. Подходит как для домашнего использования, так и для офисных и креативных пространств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: очиститель воздуха с функциями обогрева и охлаждения

Модель: Gen1 HP10

Фильтрация: HEPA-фильтр (до 99,97% частиц размером до 0,3 мкм)

Поток воздуха: технология Air Multiplier

Мощность: 2200 Вт

Уровень шума: до 63 дБ

Особенности: автоматическое определение качества воздуха, тихая работа, безопасная конструкция без лопастей

КОМПЛЕКТАЦИЯ

– Устройство

– HEPA-фильтр

– Инструкция пользователя

ПРЕИМУЩЕСТВА

– Объединяет обогрев, охлаждение и очистку воздуха

– Идеален для аллергиков и владельцев животных

– Безопасен для детей (без лопастей)

– Автоматическая адаптация к условиям в помещении

– Тихая работа, подходит для ночного использования

– Современный дизайн, подходящий для любого интерьера