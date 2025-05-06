uniq camden click8
uniq camden click7
uniq camden click6
uniq camden click5
Uniq для iPad Air 11 (2024/25) чехол Camden Click Stone Blue — изображение 1
Uniq для iPad Air 11 (2024/25) чехол Camden Click Stone Blue — изображение 2
Uniq для iPad Air 11 (2024/25) чехол Camden Click Stone Blue — изображение 3
Uniq для iPad Air 11 (2024/25) чехол Camden Click Stone Blue — изображение 4

Uniq для iPad Air 11 (2024/25) чехол Camden Click Stone Blue

Код товара: 100595

0 из 5
( Отзывов пока нет. )

4,290

Описание

СТИЛЬНАЯ ЗАЩИТА С ПОЛНЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ

Ультратонкий чехол-книжка создан для тех, кто ценит минимализм, легкость и комфорт при использовании планшета. Прозрачный корпус с матовой задней панелью и усиленными углами обеспечивает всестороннюю защиту, сохраняя компактность и элегантность. Встроенный отсек с магнитной фиксацией позволяет удобно хранить и заряжать стилус Apple Pencil или Pixo. Крышка из эко-кожи складывается в подставку и поддерживает три режима просмотра, обеспечивая комфорт при работе, чтении и просмотре видео.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⏤ Тип: чехол-книжка

⏤ Назначение: защита планшета

⏤ Особенности: складная подставка, поддержка сна/пробуждения

⏤ Совместимость со стилусом: есть отсек с магнитной зарядкой для Apple Pencil / Pixo

⏤ Режимы просмотра: альбомный, книжный, режим набора текста

⏤ Материалы: полиуретан, пластик

⏤ Задняя панель: прозрачная, матовая

⏤ Углы: усиленные

⏤ Подкладка: мягкая, защищает экран от царапин

⏤ Доступ к разъемам и камере: свободный

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА

  • Ультратонкий и лёгкий — практически не утолщает устройство.

  • Функция подставки — подходит для набора текста и просмотра видео.

  • Отсек для стилуса с магнитной зарядкой — удобно и надёжно.

  • Прозрачный корпус с матовой текстурой — стильно и практично.

  • Защита по всем сторонам — мягкая внутренняя отделка и усиленные углы.

  • Поддержка функции сна/пробуждения — автоматическое включение и выключение экрана.

Детали

Производитель

Uniq
Цвет

Синий

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Uniq для iPad Air 11 (2024/25) чехол Camden Click Stone Blue”