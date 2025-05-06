Описание

СТИЛЬНАЯ ЗАЩИТА С ПОЛНЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ

Ультратонкий чехол-книжка создан для тех, кто ценит минимализм, легкость и комфорт при использовании планшета. Прозрачный корпус с матовой задней панелью и усиленными углами обеспечивает всестороннюю защиту, сохраняя компактность и элегантность. Встроенный отсек с магнитной фиксацией позволяет удобно хранить и заряжать стилус Apple Pencil или Pixo. Крышка из эко-кожи складывается в подставку и поддерживает три режима просмотра, обеспечивая комфорт при работе, чтении и просмотре видео.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⏤ Тип: чехол-книжка

⏤ Назначение: защита планшета

⏤ Особенности: складная подставка, поддержка сна/пробуждения

⏤ Совместимость со стилусом: есть отсек с магнитной зарядкой для Apple Pencil / Pixo

⏤ Режимы просмотра: альбомный, книжный, режим набора текста

⏤ Материалы: полиуретан, пластик

⏤ Задняя панель: прозрачная, матовая

⏤ Углы: усиленные

⏤ Подкладка: мягкая, защищает экран от царапин

⏤ Доступ к разъемам и камере: свободный

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА