Huawei Pura 80 Pro — это смартфон нового уровня, сочетающий безупречный дизайн, передовую камеру и флагманскую производительность. Благодаря глянцевому корпусу со стеклом Kunlun второго поколения устройство не только выглядит элегантно, но и обладает высокой устойчивостью к внешним повреждениям. LTPO OLED-дисплей диагональю 6,8″ с пиковой яркостью до 3000 нит и поддержкой 1,07 млрд цветов передаёт изображение невероятной чёткости, а частота обновления до 120 Гц и ШИМ 1440 Гц обеспечивают плавную и комфортную работу для глаз.
Основная камера с ведущим 1-дюймовым сенсором 50 МП, ультраширокоугольным модулем на 40 МП и макротелефото на 48 МП создаёт фоторезультат профессионального уровня. Поддержка переменной диафрагмы F1.6–F4.0, оптической стабилизации, съёмка макро с 5 см, цифровой зум до 100×, режим HDR-видео, AI Moving Picture и 4K-фронталка делают Pura 80 Pro идеальным инструментом для фото- и видеотворчества.
Производительность обеспечивается мощным 8-ядерным процессором Kirin 9020, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Смарт-кнопка управления, интеллектуальные уведомления и система шумоподавления в звонках делают ежедневную работу удобной и защищённой. Аккумулятор ёмкостью 5170 мАч поддерживает сверхбыструю зарядку: 100 Вт по проводу и 80 Вт по беспроводной технологии SuperCharge. Для полного погружения в мультимедиа предусмотрены стереодинамики с технологией Huawei Histen.
Смартфон защищён по стандарту IP68/IP69, поддерживает две nano-SIM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC и глобальные навигационные системы. Huawei Pura 80 Pro — это премиальное устройство для тех, кто не готов к компромиссам ни в технологиях, ни в стиле.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
— Диагональ экрана: 6,8″
— Тип дисплея: OLED LTPO 2848 × 1276 px, 460 ppi, 1–120 Гц
— Процессор: Kirin 9020, 8-ядерный
— Оперативная память: 12 ГБ
— Встроенная память: 512 ГБ
— Камеры: 50 МП + 40 МП + 48 МП; фронтальная — 13 МП
— Аккумулятор: 5170 мАч
— Зарядка: проводная — 100 Вт, беспроводная — 80 Вт
— SIM-карты: nano-SIM ×2
— Интерфейсы: NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C
— Навигация: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
— Стандарты связи: 2G / 3G / 4G LTE
— Вес: 219 г
— Защита корпуса: IP68 / IP69
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Смартфон, кабель USB-C, документация.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
— Премиальный корпус с глазурованной текстурой
— Камера с 1″ сенсором и профессиональной оптикой
— Макротелефото и зум до 100×
— Яркий LTPO-дисплей с 1,07 млрд цветов
— Высокая производительность Kirin 9020
— Зарядка SuperCharge: 100 Вт / 80 Вт
— Стереозвук с технологией Histen
— Защита IP68/IP69 от воды и пыли
— Широкие возможности связи и навигации
ОтзывыОчистить фильтры
Отзывов пока нет.