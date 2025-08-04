Huawei Pura 80 Pro — это смартфон нового уровня, сочетающий безупречный дизайн, передовую камеру и флагманскую производительность. Благодаря глянцевому корпусу со стеклом Kunlun второго поколения устройство не только выглядит элегантно, но и обладает высокой устойчивостью к внешним повреждениям. LTPO OLED-дисплей диагональю 6,8″ с пиковой яркостью до 3000 нит и поддержкой 1,07 млрд цветов передаёт изображение невероятной чёткости, а частота обновления до 120 Гц и ШИМ 1440 Гц обеспечивают плавную и комфортную работу для глаз.

Основная камера с ведущим 1-дюймовым сенсором 50 МП, ультраширокоугольным модулем на 40 МП и макротелефото на 48 МП создаёт фоторезультат профессионального уровня. Поддержка переменной диафрагмы F1.6–F4.0, оптической стабилизации, съёмка макро с 5 см, цифровой зум до 100×, режим HDR-видео, AI Moving Picture и 4K-фронталка делают Pura 80 Pro идеальным инструментом для фото- и видеотворчества.

Производительность обеспечивается мощным 8-ядерным процессором Kirin 9020, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Смарт-кнопка управления, интеллектуальные уведомления и система шумоподавления в звонках делают ежедневную работу удобной и защищённой. Аккумулятор ёмкостью 5170 мАч поддерживает сверхбыструю зарядку: 100 Вт по проводу и 80 Вт по беспроводной технологии SuperCharge. Для полного погружения в мультимедиа предусмотрены стереодинамики с технологией Huawei Histen.

Смартфон защищён по стандарту IP68/IP69, поддерживает две nano-SIM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC и глобальные навигационные системы. Huawei Pura 80 Pro — это премиальное устройство для тех, кто не готов к компромиссам ни в технологиях, ни в стиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

— Диагональ экрана: 6,8″

— Тип дисплея: OLED LTPO 2848 × 1276 px, 460 ppi, 1–120 Гц

— Процессор: Kirin 9020, 8-ядерный

— Оперативная память: 12 ГБ

— Встроенная память: 512 ГБ

— Камеры: 50 МП + 40 МП + 48 МП; фронтальная — 13 МП

— Аккумулятор: 5170 мАч

— Зарядка: проводная — 100 Вт, беспроводная — 80 Вт

— SIM-карты: nano-SIM ×2

— Интерфейсы: NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C

— Навигация: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

— Стандарты связи: 2G / 3G / 4G LTE

— Вес: 219 г

— Защита корпуса: IP68 / IP69

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Смартфон, кабель USB-C, документация.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

— Премиальный корпус с глазурованной текстурой

— Камера с 1″ сенсором и профессиональной оптикой

— Макротелефото и зум до 100×

— Яркий LTPO-дисплей с 1,07 млрд цветов

— Высокая производительность Kirin 9020

— Зарядка SuperCharge: 100 Вт / 80 Вт

— Стереозвук с технологией Histen

— Защита IP68/IP69 от воды и пыли

— Широкие возможности связи и навигации