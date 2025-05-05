Саундбар Sennheiser Ambeo Soundbar Max
Код товара: 100517
₽209,990
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Описание
Потрясающий объемный звук без лишних устройств. Эта акустическая система формата «всё в одном» создана для полного погружения в фильмы, концерты и спортивные трансляции. Благодаря 13 динамикам с продуманным направлением звука и встроенной системе виртуализации, разработанной совместно с Fraunhofer, саундбар воссоздает эффект звучания 5.1.4 без дополнительных колонок и сабвуфера. Устройство самостоятельно адаптируется к геометрии помещения и характеристикам отражения звука, добиваясь выразительного пространственного эффекта даже в обычной комнате. Поддерживаются новейшие форматы объемного звука, включая Dolby Atmos, DTS:X и MPEG-H, а функция Upmix позволяет преобразовать любой сигнал в 3D-звучание. Для максимального комфорта предусмотрены голосовое управление, Bluetooth, Wi-Fi, Chromecast и управление с приложения Sennheiser Smart Control.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип акустической системы: саундбар
Назначение: для домашнего кинотеатра
Тип установки: полочная, подвесная
Количество полос: 2
Максимальная мощность усилителя: 500 Вт
Минимальная частота: 30 Гц
Количество динамиков: 13
Поддержка форматов: Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, AMBEO 3D
Интерфейсы:
— 3 входа HDMI
— 1 HDMI с поддержкой eARC
— Оптический вход
— RCA стерео
— Ethernet
— USB (для обновлений)
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 4.2, Wi-Fi, Chromecast
Управление: голосовое, приложение Sennheiser Smart Control
Эквалайзер: есть
Дисплей: да, с возможностью настройки яркости
Совместимость: iOS, Android
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Длина: 127 см
Высота: 14 см
Вес: 18,5 кг
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Саундбар
Калибровочный микрофон с подставкой
Кабели и документация
ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА
— Встроенные 13 динамиков с направленным звучанием без необходимости внешнего сабвуфера
— Поддержка Dolby Atmos, DTS:X и AMBEO 3D
— Интеллектуальная адаптация под акустику помещения
— Приложение Smart Control с расширенными настройками
— Возможность настенного крепления
— Поддержка потоковых сервисов и голосового управления
Детали
|Производитель
|
Sennheiser
|Цвет
|
Черный
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