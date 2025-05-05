Описание

Потрясающий объемный звук без лишних устройств. Эта акустическая система формата «всё в одном» создана для полного погружения в фильмы, концерты и спортивные трансляции. Благодаря 13 динамикам с продуманным направлением звука и встроенной системе виртуализации, разработанной совместно с Fraunhofer, саундбар воссоздает эффект звучания 5.1.4 без дополнительных колонок и сабвуфера. Устройство самостоятельно адаптируется к геометрии помещения и характеристикам отражения звука, добиваясь выразительного пространственного эффекта даже в обычной комнате. Поддерживаются новейшие форматы объемного звука, включая Dolby Atmos, DTS:X и MPEG-H, а функция Upmix позволяет преобразовать любой сигнал в 3D-звучание. Для максимального комфорта предусмотрены голосовое управление, Bluetooth, Wi-Fi, Chromecast и управление с приложения Sennheiser Smart Control.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип акустической системы: саундбар

Назначение: для домашнего кинотеатра

Тип установки: полочная, подвесная

Количество полос: 2

Максимальная мощность усилителя: 500 Вт

Минимальная частота: 30 Гц

Количество динамиков: 13

Поддержка форматов: Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, AMBEO 3D

Интерфейсы:

— 3 входа HDMI

— 1 HDMI с поддержкой eARC

— Оптический вход

— RCA стерео

— Ethernet

— USB (для обновлений)

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 4.2, Wi-Fi, Chromecast

Управление: голосовое, приложение Sennheiser Smart Control

Эквалайзер: есть

Дисплей: да, с возможностью настройки яркости

Совместимость: iOS, Android

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Длина: 127 см

Высота: 14 см

Вес: 18,5 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Саундбар

Калибровочный микрофон с подставкой

Кабели и документация

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА

— Встроенные 13 динамиков с направленным звучанием без необходимости внешнего сабвуфера

— Поддержка Dolby Atmos, DTS:X и AMBEO 3D

— Интеллектуальная адаптация под акустику помещения

— Приложение Smart Control с расширенными настройками

— Возможность настенного крепления

— Поддержка потоковых сервисов и голосового управления