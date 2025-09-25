ИННОВАЦИОННАЯ УБОРКА БЕЗ УСИЛИЙ

Dreame Z20 AquaCycle™ представляет собой современный беспроводной пылесос, который объединяет мощную сухую и эффективную влажную уборку. Устройство использует запатентованную технологию AquaCycle™, позволяя удалять не только пыль, но и влагу, включая застарелые пятна и пролитые жидкости, практически без разводов. Теперь поддерживать чистоту в доме стало проще, чем когда-либо.

МОЩНОСТЬ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С силой всасывания 250 аВт и мощностью двигателя 855 Вт Dreame Z20 AquaCycle™ обеспечивает качественную очистку ковров, твердых полов и труднодоступных мест. Современный мотор с частотой вращения 140 000 об/мин и оптимизированная система забора воздуха гарантируют стабильный результат на любых поверхностях. Аккумулятор ёмкостью 2850 мАч обеспечивает до 90 минут непрерывной работы, что достаточно для уборки помещений до 200 м².

ЧИСТОТА БЕЗ РАЗВОДОВ

Система подачи чистой воды и мягкая роликовая щетка эффективно удаляют загрязнения, оставляя пол почти сухим. Объём резервуара 400 мл позволяет проводить влажную уборку без дозаправки. Технология CleanTect™ предотвращает наматывание волос и ворса на щетку, а гибкое шарнирное соединение облегчает уборку под мебелью, в углах и узких пространствах.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Автоматический режим регулирует силу всасывания в зависимости от уровня загрязнения, сокращая расход энергии и упрощая уборку. LED-подсветка CelesTect™ визуализирует пыль и делает ее заметной даже в условиях слабого освещения, что позволяет добиться идеальной чистоты без лишних усилий.

ЭФФЕКТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

HEPA-фильтр задерживает до 99,99% частиц размером от 0,3 микрон, включая пыльцу, шерсть животных, вирусы и бактерии. Это особенно важно для аллергиков и семей с детьми, обеспечивая чистый и безопасный воздух в доме.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО

Пылесос поставляется с набором насадок для уборки щелей, мебели, полок и труднодоступных мест. Вращающаяся мягкая щетка и гибкий переходник расширяют функциональность, а съемный контейнер для мусора объёмом 0,6 л легко очищается под водой. База выполняет функции хранения и зарядки, полностью заряжая устройство за 4 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель: Dreame

Модель: Z20 AquaCycle™

Тип устройства: отсоединяемый портативный пылесос

Размеры (Ш×В×Г): 25,6 × 25,6 × 110,6 см

Вес: 2,2 кг (без насадок)

Цвет: черный

Уборка:

Комплексная (сухая и влажная)

Сухая, Влажная

Контейнер для пыли: съемный, 0,6 л

Резервуар для воды: 400 мл

Обслуживаемая площадь: до 200 м²

Аккумулятор:

Тип: Li-Ion

Ёмкость: 2850 мАч

Время работы: до 90 мин

Время зарядки: 4 ч

Особенности и режимы:

Автоматическое определение уровня загрязнения и регулировка мощности

LED-подсветка для визуализации пыли

Технология AquaCycle™ для влажной уборки

CleanTect™ предотвращает наматывание волос

Вертикальная парковка

Комплектация:

Пылесос

Удлинитель

Мягкая щетка для пыли

Универсальная щетка с подсветкой

Мягкая роликовая щетка с подсветкой

Электрическая роликовая щетка

Вращающаяся мягкая щетка для пыли

Гибкий переходник

Основание

Удлинительный шланг

Комбинированная насадка

Станция для удаления пыли

Удлинительная трубка

Гарантия: 12 месяцев