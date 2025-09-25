ИННОВАЦИОННАЯ УБОРКА БЕЗ УСИЛИЙ
Dreame Z20 AquaCycle™ представляет собой современный беспроводной пылесос, который объединяет мощную сухую и эффективную влажную уборку. Устройство использует запатентованную технологию AquaCycle™, позволяя удалять не только пыль, но и влагу, включая застарелые пятна и пролитые жидкости, практически без разводов. Теперь поддерживать чистоту в доме стало проще, чем когда-либо.
МОЩНОСТЬ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ
С силой всасывания 250 аВт и мощностью двигателя 855 Вт Dreame Z20 AquaCycle™ обеспечивает качественную очистку ковров, твердых полов и труднодоступных мест. Современный мотор с частотой вращения 140 000 об/мин и оптимизированная система забора воздуха гарантируют стабильный результат на любых поверхностях. Аккумулятор ёмкостью 2850 мАч обеспечивает до 90 минут непрерывной работы, что достаточно для уборки помещений до 200 м².
ЧИСТОТА БЕЗ РАЗВОДОВ
Система подачи чистой воды и мягкая роликовая щетка эффективно удаляют загрязнения, оставляя пол почти сухим. Объём резервуара 400 мл позволяет проводить влажную уборку без дозаправки. Технология CleanTect™ предотвращает наматывание волос и ворса на щетку, а гибкое шарнирное соединение облегчает уборку под мебелью, в углах и узких пространствах.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Автоматический режим регулирует силу всасывания в зависимости от уровня загрязнения, сокращая расход энергии и упрощая уборку. LED-подсветка CelesTect™ визуализирует пыль и делает ее заметной даже в условиях слабого освещения, что позволяет добиться идеальной чистоты без лишних усилий.
ЭФФЕКТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
HEPA-фильтр задерживает до 99,99% частиц размером от 0,3 микрон, включая пыльцу, шерсть животных, вирусы и бактерии. Это особенно важно для аллергиков и семей с детьми, обеспечивая чистый и безопасный воздух в доме.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО
Пылесос поставляется с набором насадок для уборки щелей, мебели, полок и труднодоступных мест. Вращающаяся мягкая щетка и гибкий переходник расширяют функциональность, а съемный контейнер для мусора объёмом 0,6 л легко очищается под водой. База выполняет функции хранения и зарядки, полностью заряжая устройство за 4 часа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель: Dreame
Модель: Z20 AquaCycle™
Тип устройства: отсоединяемый портативный пылесос
Размеры (Ш×В×Г): 25,6 × 25,6 × 110,6 см
Вес: 2,2 кг (без насадок)
Цвет: черный
Уборка:
-
Комплексная (сухая и влажная)
-
Сухая, Влажная
-
Контейнер для пыли: съемный, 0,6 л
-
Резервуар для воды: 400 мл
-
Обслуживаемая площадь: до 200 м²
Аккумулятор:
-
Тип: Li-Ion
-
Ёмкость: 2850 мАч
-
Время работы: до 90 мин
-
Время зарядки: 4 ч
Особенности и режимы:
-
Автоматическое определение уровня загрязнения и регулировка мощности
-
LED-подсветка для визуализации пыли
-
Технология AquaCycle™ для влажной уборки
-
CleanTect™ предотвращает наматывание волос
-
Вертикальная парковка
Комплектация:
-
Пылесос
-
Удлинитель
-
Мягкая щетка для пыли
-
Универсальная щетка с подсветкой
-
Мягкая роликовая щетка с подсветкой
-
Электрическая роликовая щетка
-
Вращающаяся мягкая щетка для пыли
-
Гибкий переходник
-
Основание
-
Удлинительный шланг
-
Комбинированная насадка
-
Станция для удаления пыли
-
Удлинительная трубка
Гарантия: 12 месяцев
ОтзывыОчистить фильтры
Отзывов пока нет.