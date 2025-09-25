Пылесос Dreame R10S White Global
Пылесос Dreame R10S White Global 19 490 
Back to products
Пылесос Dreame Z20 Essential Black Global
Пылесос Dreame Z20 Essential Black Global 34 990 
Пылесос Dreame U20 Gold — изображение 1
Пылесос Dreame U20 Gold — изображение 2
Пылесос Dreame U20 Gold — изображение 3
Пылесос Dreame U20 Gold — изображение 4
Пылесос Dreame U20 Gold — изображение 5
Нажмите, чтобы увеличить
Пылесос Dreame U20 Gold
Пылесос Dreame U20 Gold — изображение 2
Пылесос Dreame U20 Gold — изображение 3
Пылесос Dreame U20 Gold — изображение 4
Пылесос Dreame U20 Gold — изображение 5

Пылесос Dreame U20 Gold

Артикул: 115589

17 490 

Добавить к сравнению
12 Посетителей смотрит этот продукт сейчас!
  • Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  • Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

ПЫЛЕСОС DREAME U20 – ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УБОРКЕ

Ручной беспроводной вертикальный пылесос Dreame U20 сочетает компактность, высокую мощность и продуманную эргономику. Устройство эффективно справляется с сухой уборкой любых поверхностей, обеспечивая чистоту и комфорт в доме.

МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Бесщеточный мотор с частотой вращения 100 000 об/мин обеспечивает силу всасывания до 120 аэроватт (22 кПа). Три режима работы — Эко, Обычный и Турбо — позволяют выбрать оптимальный вариант для любых задач, от лёгкой уборки до удаления сильных загрязнений.

ФИЛЬТРАЦИЯ И ЧИСТОТА ВОЗДУХА

Многоступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром улавливает до 99,9% мельчайших частиц пыли. Объём пылесборника 0,5 л позволяет убирать несколько комнат без частой очистки, а удобная система сброса мусора одной кнопкой упрощает обслуживание.

АВТОНОМНОСТЬ И УДОБСТВО

Съёмный аккумулятор ёмкостью 2500 мАч обеспечивает до 60 минут работы. Полная зарядка занимает 240 минут. Настенное крепление позволяет компактно хранить устройство, а цельная металлическая труба гарантирует долговечность.

ТЕХНОЛОГИЯ LED-ПОДСВЕТКИ

Оптическая подсветка на насадке делает невидимую пыль заметной, что особенно важно при уборке под мебелью или в условиях слабого освещения.

НАСАДКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

В комплект входят:

  • Мультифункциональная щётка

  • Электрическая мини-щётка

  • Комбинированная насадка

  • Удлинитель

Эти насадки позволяют эффективно убирать труднодоступные места и адаптироваться под разные поверхности.

ПРАКТИЧНОЕ ХРАНЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

Вертикальная парковка и настенное крепление обеспечивают удобное хранение. Индикаторы работы и включения упрощают управление пылесосом.

Характеристики

Общие

  • Тип: пылесос

  • Производитель: Dreame

  • Страна-изготовитель: Китай

  • Срок службы: 3 года

Основные характеристики

  • Модель: U20

  • Размеры (ШxВxТ): 29,8 × 125 × 17,8 см

  • Вес: 4,4 кг

  • Цвет: золотистый

  • Тип устройства: вертикальный пылесос

  • Уборка: сухая

  • Пылесборник: контейнер, 0,5 л

  • Уровень шума: 84 дБ

  • Мощность всасывания: 22 кПа

Конструкция и внешний вид

  • Освещение: LED-подсветка зоны уборки

  • Индикация: режим работы, включение

  • Труба всасывания: цельная, металл

  • Парковка: вертикальная

  • Режимы работы: Эко, Обычный, Турбо

  • Регулятор мощности: на рукоятке

Аккумулятор

  • Тип: Li-Ion

  • Ёмкость: 2500 мАч

  • Время работы: до 60 мин

  • Время зарядки: 240 мин

  • Защита от перегрева: есть

Фильтрация

  • Количество ступеней фильтрации: 5

  • HEPA-фильтр: есть

  • Фильтр тонкой очистки: есть

Насадки

  • Мультифункциональная щётка

  • Электрическая мини-щётка

  • Комбинированная насадка

  • Удлинитель

Комплектация

  • Пылесос

  • Мультифункциональная щётка

  • Электрическая мини-щётка

  • Комбинированная насадка

  • Удлинитель

  • Аккумулятор

  • Зарядное устройство

  • Настенное крепление

Гарантия: 12 месяцев

Отзывы клиентов

0 отзывов
0
0
0
0
0

Отзывы

Очистить фильтры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Пылесос Dreame U20 Gold”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сопутствующие товары

Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Midnight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 256GB Midnight

Артикул: 50956

В наличии

54 490 
В корзину
Apple iPhone 15 128Gb Black
Быстрый просмотр

Apple iPhone 15 256Gb Black

Артикул: 65556

В наличии

61 990 
В корзину
Starlink V3 (1)
Быстрый просмотр

Спутниковый интернет Starlink V3

Артикул: 81868

В наличии

39 990 
В корзину
Hot
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 TYPE-C
Быстрый просмотр

Наушники Apple AirPods Pro 2 USB-C White

Артикул: 54976

В наличии

17 490 
В корзину
Sonos Five4
Быстрый просмотр

Беспроводная акустика Sonos Five Black

,
Артикул: 89719

В наличии

67 490 
В корзину
lego Ninjago City Gardens 71741 (1)
Быстрый просмотр

Конструктор LEGO Ninjago 71741 Сады Ниндзяго-Сити

Артикул: 71741

В наличии

39 990 
В корзину