Робот-пылесос Dreame Bot D20 White RU
Робот-пылесос Dreame Bot D20 White RU 24 990 
Back to products
Пылесос Dreame U20 Gold
Пылесос Dreame U20 Gold 17 490 
Пылесос Dreame R10S White Global — изображение 1
Пылесос Dreame R10S White Global — изображение 2
Пылесос Dreame R10S White Global — изображение 3
Пылесос Dreame R10S White Global — изображение 4
Пылесос Dreame R10S White Global — изображение 5
Нажмите, чтобы увеличить
Пылесос Dreame R10S White Global
Пылесос Dreame R10S White Global — изображение 2
Пылесос Dreame R10S White Global — изображение 3
Пылесос Dreame R10S White Global — изображение 4
Пылесос Dreame R10S White Global — изображение 5

Пылесос Dreame R10S White Global

Артикул: 115564

19 490 

Добавить к сравнению
11 Посетителей смотрит этот продукт сейчас!
  • Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  • Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

ПЫЛЕСОС DREAME R10S – КОМПАКТНОСТЬ И МОЩНОСТЬ В ДОМАШНЕЙ УБОРКЕ

Вертикальный пылесос Dreame R10S White сочетает высокую производительность, удобство эксплуатации и компактный дизайн. Устройство создано для сухой уборки любых поверхностей, эффективно удаляя пыль, крошки и шерсть животных.

МОЩНОСТЬ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Мотор мощностью 350 Вт обеспечивает силу всасывания до 120 аВт. Три режима работы — экономичный, средний и турбо — позволяют выбрать оптимальный баланс между интенсивностью уборки и временем работы.

ФИЛЬТРАЦИЯ И УХОД

Многоуровневая система фильтрации включает HEPA-фильтр, предварительный и многоконусный фильтр. Они удерживают мельчайшие частицы пыли и легко очищаются вручную, обеспечивая чистый воздух в помещении.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Управление реализовано на рукоятке через электронный регулятор и сенсорную панель. Цифровой дисплей отображает режим работы, заряд аккумулятора и индикацию загрязнения фильтра. LED-подсветка зоны уборки облегчает работу в тёмных и труднодоступных местах.

АВТОНОМНОСТЬ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 2500 мАч обеспечивает до 70 минут работы. Полная зарядка занимает 3,5 часа. Пылесборник объёмом 0,6 л позволяет убирать без частого опустошения.

НАСАДКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

В комплект входят:

  • Турбощетка для ковров

  • Мини-электрощетка для мебели и обивки

  • Щелевая насадка

  • Универсальная щётка

Цельная металлическая труба повышает долговечность, а настенное крепление и вертикальная парковка обеспечивают удобное хранение.

Характеристики

Общие

  • Тип: пылесос

  • Производитель: Dreame

  • Страна-изготовитель: Китай

Основные характеристики

  • Модель: R10S

  • Размеры (ШxВxТ): 129,3 × 25,6 × 21,4 см

  • Вес: 3,4 кг

  • Цвет: белый

  • Материал корпуса: пластик

  • Уборка: сухая

  • Пылесборник: контейнер, 0,6 л

  • Уровень шума: 84 дБ

  • Мощность всасывания: 120 аВт

Конструкция и внешний вид

  • Освещение: LED-подсветка зоны уборки

  • Индикация: включение, режим работы, заряд аккумулятора, загрязнение фильтра

  • Экран: цифровой, сенсорная панель управления

  • Труба всасывания: цельная, металл

  • Парковка: вертикальная

  • Режимы работы: экономичный, средний, турбо

  • Регулятор мощности: на рукоятке

Аккумулятор

  • Тип: Li-Ion

  • Ёмкость: 2500 мАч

  • Время работы: до 70 мин

  • Время зарядки: 3,5 ч

Фильтрация

  • Система фильтрации: предварительная очистка, многоконусный фильтр

  • HEPA-фильтр: есть

  • Система очистки фильтра: ручная

Насадки

  • Турбощетка

  • Мини-электрощетка

  • Щелевая насадка

  • Универсальная щётка

Комплектация

  • Пылесос

  • Турбощетка

  • Мини-электрощетка

  • Щелевая насадка

  • Универсальная щётка

  • Блок питания

  • Кронштейн для крепления на стену

  • Инструкция

Гарантия: 12 месяцев

Отзывы клиентов

0 отзывов
0
0
0
0
0

Отзывы

Очистить фильтры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Пылесос Dreame R10S White Global”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сопутствующие товары

Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Midnight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 256GB Midnight

Артикул: 50956

В наличии

54 490 
В корзину
Apple iPhone 15 128Gb Black
Быстрый просмотр

Apple iPhone 15 256Gb Black

Артикул: 65556

В наличии

61 990 
В корзину
Starlink V3 (1)
Быстрый просмотр

Спутниковый интернет Starlink V3

Артикул: 81868

В наличии

39 990 
В корзину
Hot
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 TYPE-C
Быстрый просмотр

Наушники Apple AirPods Pro 2 USB-C White

Артикул: 54976

В наличии

17 490 
В корзину
Sonos Five4
Быстрый просмотр

Беспроводная акустика Sonos Five Black

,
Артикул: 89719

В наличии

67 490 
В корзину
lego Ninjago City Gardens 71741 (1)
Быстрый просмотр

Конструктор LEGO Ninjago 71741 Сады Ниндзяго-Сити

Артикул: 71741

В наличии

39 990 
В корзину