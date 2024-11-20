Полочная акустика Bowers & Wilkins Zeppelin, Black
Код товара: 92771
₽84,990 При оплате наличными.
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₽91,789 При оплате картой
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Описание
Полочная акустика Bowers & Wilkins Zeppelin, Black
Погрузитесь в мир премиального звука с Bowers & Wilkins Zeppelin — элегантным решением для домашней акустики. Мощность, стиль и точность звука в каждой детали.
Основные характеристики:
•Материалы: высококачественный металл и пластик, обеспечивающие долговечность и современный дизайн.
•Звук:
•Стереофоническое звучание для полного погружения.
•Мощность 240 Вт для насыщенного и объемного аудио.
•Широкий частотный диапазон от 35 до 24 000 Гц, позволяющий насладиться чистыми высокими и глубокими низкими частотами.
•Питание: работает от сети, обеспечивая стабильную работу.
Размеры и вес:
•Габариты:
•Ширина: 650 мм
•Высота: 210 мм
•Глубина: 194 мм
•Вес: 6500 г
Преимущества:
•Эстетичный тёмно-серый цвет гармонично впишется в любой интерьер.
•Компактный корпус для удобного размещения.
•Гарантия 12 месяцев, подтверждающая качество продукции.
Bowers & Wilkins Zeppelin — это не просто акустика, а символ совершенства в звуке и дизайне.
Детали
|Цвет
|
Черный
|Производитель
|
Bowers & Wilkins
Отзывы
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