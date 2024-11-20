Описание

Полочная акустика Bowers & Wilkins Zeppelin, Black

Погрузитесь в мир премиального звука с Bowers & Wilkins Zeppelin — элегантным решением для домашней акустики. Мощность, стиль и точность звука в каждой детали.

Основные характеристики:

•Материалы: высококачественный металл и пластик, обеспечивающие долговечность и современный дизайн.

•Звук:

•Стереофоническое звучание для полного погружения.

•Мощность 240 Вт для насыщенного и объемного аудио.

•Широкий частотный диапазон от 35 до 24 000 Гц, позволяющий насладиться чистыми высокими и глубокими низкими частотами.

•Питание: работает от сети, обеспечивая стабильную работу.

Размеры и вес:

•Габариты:

•Ширина: 650 мм

•Высота: 210 мм

•Глубина: 194 мм

•Вес: 6500 г

Преимущества:

•Эстетичный тёмно-серый цвет гармонично впишется в любой интерьер.

•Компактный корпус для удобного размещения.

•Гарантия 12 месяцев, подтверждающая качество продукции.

Bowers & Wilkins Zeppelin — это не просто акустика, а символ совершенства в звуке и дизайне.