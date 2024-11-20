bowers wilkins zeppelin1
bowers wilkins zeppelin3
bowers wilkins zeppelin2
bowers wilkins zeppelin4
bowers wilkins zeppelin5
bowers wilkins zeppelin7
bowers wilkins zeppelin6
Bowers & Wilkins Zeppelin1
bowers wilkins zeppelin3
bowers wilkins zeppelin2
bowers wilkins zeppelin4
bowers wilkins zeppelin5
bowers wilkins zeppelin7
bowers wilkins zeppelin6

Полочная акустика Bowers & Wilkins Zeppelin, Black

Код товара: 92771

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84,990 При оплате наличными.
Скидка!

91,789 При оплате картой

Описание

Полочная акустика Bowers & Wilkins Zeppelin, Black

Погрузитесь в мир премиального звука с Bowers & Wilkins Zeppelin — элегантным решением для домашней акустики. Мощность, стиль и точность звука в каждой детали.

Основные характеристики:

Материалы: высококачественный металл и пластик, обеспечивающие долговечность и современный дизайн.

Звук:

•Стереофоническое звучание для полного погружения.

•Мощность 240 Вт для насыщенного и объемного аудио.

•Широкий частотный диапазон от 35 до 24 000 Гц, позволяющий насладиться чистыми высокими и глубокими низкими частотами.

Питание: работает от сети, обеспечивая стабильную работу.

Размеры и вес:

•Габариты:

•Ширина: 650 мм

•Высота: 210 мм

•Глубина: 194 мм

•Вес: 6500 г

Преимущества:

•Эстетичный тёмно-серый цвет гармонично впишется в любой интерьер.

•Компактный корпус для удобного размещения.

•Гарантия 12 месяцев, подтверждающая качество продукции.

Bowers & Wilkins Zeppelin — это не просто акустика, а символ совершенства в звуке и дизайне.

Детали

Цвет

Черный
Производитель

Bowers & Wilkins

Отзывы

Отзывов пока нет.

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