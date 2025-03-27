Наушники Xbox Wireless Headset Carbon Black
Код товара: 98726
₽13,990
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Описание
Беспроводные игровые наушники обеспечивают мощный звук и полное погружение в игру. Благодаря поддержке пространственного звучания и четкому голосовому чату они станут отличным выбором для любителей Xbox. Надежное беспроводное соединение позволяет наслаждаться комфортной игрой без задержек и лишних проводов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•Совместимость: Xbox Series X|S, Xbox One, ПК, мобильные устройства
•Подключение: Xbox Wireless, Bluetooth 4.2
•Звук: Поддержка Windows Sonic, Dolby Atmos, DTS Headphone:X
•Микрофон: Функция автоотключения и изоляция голоса
•Время работы: До 15 часов от аккумулятора
•Регулировка звука: Кнопки управления на чашках
КОМПЛЕКТАЦИЯ
•Беспроводные наушники
•Кабель для зарядки USB-C
Детали
|Цвет
|
Черный
|Производитель
|
Microsoft
Отзывы
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