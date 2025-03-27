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Наушники Xbox Wireless Headset Carbon Black — изображение 1

Наушники Xbox Wireless Headset Carbon Black

Код товара: 98726

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13,990

Описание

Беспроводные игровые наушники обеспечивают мощный звук и полное погружение в игру. Благодаря поддержке пространственного звучания и четкому голосовому чату они станут отличным выбором для любителей Xbox. Надежное беспроводное соединение позволяет наслаждаться комфортной игрой без задержек и лишних проводов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимость: Xbox Series X|S, Xbox One, ПК, мобильные устройства

Подключение: Xbox Wireless, Bluetooth 4.2

Звук: Поддержка Windows Sonic, Dolby Atmos, DTS Headphone:X

Микрофон: Функция автоотключения и изоляция голоса

Время работы: До 15 часов от аккумулятора

Регулировка звука: Кнопки управления на чашках

КОМПЛЕКТАЦИЯ

•Беспроводные наушники

•Кабель для зарядки USB-C

Детали

Цвет

Черный
Производитель

Microsoft

Отзывы

Отзывов пока нет.

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