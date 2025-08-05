Huawei FreeClip — это беспроводные наушники открытого типа, созданные для тех, кто ценит комфорт при длительном ношении, качественный звук и современные интеллектуальные функции. Инновационный C-bridge-дизайн обеспечивает лёгкую, стабильную посадку, не создавая давления на ухо, а вес всего 5,6 г делает каждый наушник практически невесомым. Благодаря эргономике, разработанной на основе анализа более 10 000 форм уха, FreeClip ощущаются как персонально подогнанный аксессуар. Открытая конструкция позволяет оставаться на связи с окружающим миром и комфортно общаться без снятия наушников.

Благодаря 10,8-мм динамическому драйверу с двойными магнитами и поддержке кодеков SBC, AAC и L2HC, наушники обеспечивают чистый вокал, глубокие частоты и сбалансированную звуковую сцену. Три микрофона в каждом наушнике в сочетании с технологией шумоподавления на базе нейросетевого алгоритма формируют чёткий звук при звонках. Поддержка Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое соединение, мультипоинт-режим позволяет подключать два устройства одновременно, а управление жестами упрощает использование. С защитой IP54 FreeClip готовы сопровождать вас во время тренировок и прогулок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

— Тип: беспроводные наушники-вкладыши, открытого типа

— Драйвер: динамический, 10,8 мм

— Частотный диапазон: 20 Гц – 20 000 Гц

— Поддерживаемые кодеки: SBC, AAC, L2HC

— Bluetooth: 5.3, радиус действия до 10 м

— Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

— Управление: касания, поддержка голосового набора

— Микрофоны: 3 шт на каждом наушнике, всенаправленные

— Датчики: костной проводимости, IMU, Холла, ёмкостный

— Вес наушника: 5,6 г ±0,3 г

— Размеры наушника: 26,7 × 22,0 × 25,3 мм

— Вес кейса: 45,5 г ±2 г

— Размеры кейса: 59,7 × 51,95 × 27,35 мм

— Автономность: до 8 ч без кейса / до 36 ч с кейсом

— Аккумулятор: 55 мА⋅ч (наушник), 510 мА⋅ч (кейс)

— Зарядка: USB-C / беспроводная до 2 Вт

— Время зарядки: 40 мин (наушники), 60 мин (кейс)

— Пылевлагозащита: IP54 (наушники)

— Цвет: розовый

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Наушники (1 пара), зарядный кейс, кабель USB-C, руководство пользователя.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

— Уникальный C-bridge-дизайн и удобная открытая посадка

— Лёгкий вес — всего 5,6 г каждый наушник

— Чистый звук с 10,8-мм драйвером и улучшенными басами

— Эффективное шумоподавление на звонках

— Управление жестами и поддержка голосового ассистента

— Одновременное подключение к двум устройствам

— До 36 часов работы с кейсом

— Поддержка беспроводной зарядки

— Пылевлагозащита IP54