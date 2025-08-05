Наушники Huawei FreeClip Rose Gold
Наушники Huawei FreeClip Rose Gold 12,990
Назад к товарам
Наушники Huawei FreeClip Black
Наушники Huawei FreeClip Black 12,990
Наушники Huawei FreeClip Beige — изображение 1
Наушники Huawei FreeClip Beige — изображение 2
Наушники Huawei FreeClip Beige — изображение 3
Наушники Huawei FreeClip Beige — изображение 4
Наушники Huawei FreeClip Beige — изображение 5
Нажмите, чтобы увеличить
Наушники Huawei FreeClip Beige
Наушники Huawei FreeClip Beige — изображение 2
Наушники Huawei FreeClip Beige — изображение 3
Наушники Huawei FreeClip Beige — изображение 4
Наушники Huawei FreeClip Beige — изображение 5

Наушники Huawei FreeClip Beige

12,990

Add to compare
Добавить в список желаний
20 Человек смотрят этот товар прямо сейчас!
  • Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  • Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

Huawei FreeClip — это беспроводные наушники открытого типа, созданные для тех, кто ценит комфорт при длительном ношении, качественный звук и современные интеллектуальные функции. Инновационный C-bridge-дизайн обеспечивает лёгкую, стабильную посадку, не создавая давления на ухо, а вес всего 5,6 г делает каждый наушник практически невесомым. Благодаря эргономике, разработанной на основе анализа более 10 000 форм уха, FreeClip ощущаются как персонально подогнанный аксессуар. Открытая конструкция позволяет оставаться на связи с окружающим миром и комфортно общаться без снятия наушников.

Благодаря 10,8-мм динамическому драйверу с двойными магнитами и поддержке кодеков SBC, AAC и L2HC, наушники обеспечивают чистый вокал, глубокие частоты и сбалансированную звуковую сцену. Три микрофона в каждом наушнике в сочетании с технологией шумоподавления на базе нейросетевого алгоритма формируют чёткий звук при звонках. Поддержка Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое соединение, мультипоинт-режим позволяет подключать два устройства одновременно, а управление жестами упрощает использование. С защитой IP54 FreeClip готовы сопровождать вас во время тренировок и прогулок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

— Тип: беспроводные наушники-вкладыши, открытого типа

— Драйвер: динамический, 10,8 мм

— Частотный диапазон: 20 Гц – 20 000 Гц

— Поддерживаемые кодеки: SBC, AAC, L2HC

— Bluetooth: 5.3, радиус действия до 10 м

— Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

— Управление: касания, поддержка голосового набора

— Микрофоны: 3 шт на каждом наушнике, всенаправленные

— Датчики: костной проводимости, IMU, Холла, ёмкостный

— Вес наушника: 5,6 г ±0,3 г

— Размеры наушника: 26,7 × 22,0 × 25,3 мм

— Вес кейса: 45,5 г ±2 г

— Размеры кейса: 59,7 × 51,95 × 27,35 мм

— Автономность: до 8 ч без кейса / до 36 ч с кейсом

— Аккумулятор: 55 мА⋅ч (наушник), 510 мА⋅ч (кейс)

— Зарядка: USB-C / беспроводная до 2 Вт

— Время зарядки: 40 мин (наушники), 60 мин (кейс)

— Пылевлагозащита: IP54 (наушники)

— Цвет: розовый

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Наушники (1 пара), зарядный кейс, кабель USB-C, руководство пользователя.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

— Уникальный C-bridge-дизайн и удобная открытая посадка

— Лёгкий вес — всего 5,6 г каждый наушник

— Чистый звук с 10,8-мм драйвером и улучшенными басами

— Эффективное шумоподавление на звонках

— Управление жестами и поддержка голосового ассистента

— Одновременное подключение к двум устройствам

— До 36 часов работы с кейсом

— Поддержка беспроводной зарядки

— Пылевлагозащита IP54

Отзывы клиентов

0 отзывов
0
0
0
0
0

Отзывы

Очистить фильтры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Наушники Huawei FreeClip Beige”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Сопутствующие товары

Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Starlight
Add to compare
Быстрый просмотр
Добавить в список желаний

Смартфон Apple iPhone 14 128GB Starlight

В наличии

45,490
В корзину
Смартфон Apple iPhone 12 mini 128Gb Black
Add to compare
Быстрый просмотр
Добавить в список желаний

Смартфон Apple iPhone 12 128GB Black

Артикул: 31179

В наличии

40,490
В корзину
Apple MacBook Pro M3 Space Black (1)
Add to compare
Быстрый просмотр
Добавить в список желаний

Apple MacBook Pro 14 M3 Pro (11C CPU/14C GPU) 18GB, 512GB Space Black MRX33

Артикул: MRX33

В наличии

135,490
В корзину
Apple iPhone 15 128Gb Black
Add to compare
Быстрый просмотр
Добавить в список желаний

Apple iPhone 15 256Gb Black

В наличии

63,990
В корзину
Starlink V3 (1)
Add to compare
Быстрый просмотр
Добавить в список желаний

Спутниковый интернет Starlink V3

В наличии

35,990
В корзину
ХИТ
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 TYPE-C
Add to compare
Быстрый просмотр
Добавить в список желаний

Наушники Apple AirPods Pro 2 USB-C White

В наличии

16,990
В корзину