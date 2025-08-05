Huawei FreeClip — это беспроводные наушники открытого типа, созданные для тех, кто ценит комфорт при длительном ношении, качественный звук и современные интеллектуальные функции. Инновационный C-bridge-дизайн обеспечивает лёгкую, стабильную посадку, не создавая давления на ухо, а вес всего 5,6 г делает каждый наушник практически невесомым. Благодаря эргономике, разработанной на основе анализа более 10 000 форм уха, FreeClip ощущаются как персонально подогнанный аксессуар. Открытая конструкция позволяет оставаться на связи с окружающим миром и комфортно общаться без снятия наушников.
Благодаря 10,8-мм динамическому драйверу с двойными магнитами и поддержке кодеков SBC, AAC и L2HC, наушники обеспечивают чистый вокал, глубокие частоты и сбалансированную звуковую сцену. Три микрофона в каждом наушнике в сочетании с технологией шумоподавления на базе нейросетевого алгоритма формируют чёткий звук при звонках. Поддержка Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое соединение, мультипоинт-режим позволяет подключать два устройства одновременно, а управление жестами упрощает использование. С защитой IP54 FreeClip готовы сопровождать вас во время тренировок и прогулок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
— Тип: беспроводные наушники-вкладыши, открытого типа
— Драйвер: динамический, 10,8 мм
— Частотный диапазон: 20 Гц – 20 000 Гц
— Поддерживаемые кодеки: SBC, AAC, L2HC
— Bluetooth: 5.3, радиус действия до 10 м
— Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
— Управление: касания, поддержка голосового набора
— Микрофоны: 3 шт на каждом наушнике, всенаправленные
— Датчики: костной проводимости, IMU, Холла, ёмкостный
— Вес наушника: 5,6 г ±0,3 г
— Размеры наушника: 26,7 × 22,0 × 25,3 мм
— Вес кейса: 45,5 г ±2 г
— Размеры кейса: 59,7 × 51,95 × 27,35 мм
— Автономность: до 8 ч без кейса / до 36 ч с кейсом
— Аккумулятор: 55 мА⋅ч (наушник), 510 мА⋅ч (кейс)
— Зарядка: USB-C / беспроводная до 2 Вт
— Время зарядки: 40 мин (наушники), 60 мин (кейс)
— Пылевлагозащита: IP54 (наушники)
— Цвет: розовый
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Наушники (1 пара), зарядный кейс, кабель USB-C, руководство пользователя.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
— Уникальный C-bridge-дизайн и удобная открытая посадка
— Лёгкий вес — всего 5,6 г каждый наушник
— Чистый звук с 10,8-мм драйвером и улучшенными басами
— Эффективное шумоподавление на звонках
— Управление жестами и поддержка голосового ассистента
— Одновременное подключение к двум устройствам
— До 36 часов работы с кейсом
— Поддержка беспроводной зарядки
— Пылевлагозащита IP54
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