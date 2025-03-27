Описание

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ BOSE QUIETCOMFORT EARBUDS II

Bose QuietComfort Earbuds II — это высококачественные беспроводные наушники с активным шумоподавлением, которые предлагают персонализированный звук и комфорт для каждого пользователя. Эти наушники нового поколения настроены на максимальную точность, глубокий звук и исключительное качество в любой среде.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Наушники оснащены активной шумоподавляющей технологией, которая адаптируется под форму ваших ушей, предлагая уникальное качество звука и полное погружение. Вы получаете яркий и чистый звук, независимо от того, находитесь ли вы в шумном городе или в спокойном помещении.

УНИКАЛЬНЫЙ КОМФОРТ И СИДЕНИЕ

Для обеспечения надежной посадки и долгосрочного комфорта в комплекте с наушниками Bose предоставляется эксклюзивный комплект Fit Kit. В нем есть три пары ушных насадок и три пары силиконовых резинок, что позволяет адаптировать наушники под индивидуальные особенности ваших ушей. Они идеально сидят и не выпадают, даже при активном использовании.

ОДНОНАУШНИКОВЫЙ РЕЖИМ

Если вам нужно слушать музыку или отвечать на звонки с помощью только одного наушника, функция прослушивания с одним наушником позволяет оставить один наушник в ухе, а другой продолжает работать. Это дает вам дополнительную гибкость и комфорт в процессе использования.

УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОРНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ

Наушники имеют удобный сенсорный интерфейс, с помощью которого вы можете управлять воспроизведением музыки, менять уровни шумоподавления и совершать другие действия без необходимости доставать телефон. Просто выполните простые касания, чтобы контролировать звук и другие функции.

ДОЛГОВЕЧНЫЙ АККУМУЛЯТОР И БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА

Bose QuietComfort Earbuds II предлагают до 6 часов прослушивания на одном заряде, а если вам нужно больше времени, можно использовать зарядный кейс, который легко помещается в карман. Функция быстрой зарядки дает вам до 2 часов работы всего за 20 минут зарядки.

ПОДДЕРЖКА ПО СОЕДИНЕНИЮ

С улучшенной технологией Bluetooth 5.3 наушники обеспечивают стабильное и надежное соединение на расстоянии до 30 футов от сопряженного устройства. Также наушники могут запоминать последние семь устройств, с которыми они были сопряжены, что позволяет легко переключаться между ними без необходимости повторного подключения.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ BOSE APP

Используйте приложение Bose для настройки всех параметров наушников. Приложение позволит вам регулировать уровни шумоподавления, соединения Bluetooth, ярлыки и многое другое, чтобы наушники идеально соответствовали вашим предпочтениям.