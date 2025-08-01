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Набор Milwaukee M18 FPP2E3-502X 4933492516
Набор Milwaukee M18 FPP2E3-502X 4933492516 — изображение 2
Набор Milwaukee M18 FPP2E3-502X 4933492516 — изображение 3

Набор Milwaukee M18 FPP2E3-502X 4933492516

69,490

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Описание

Комплект профессионального аккумуляторного инструмента для сверления, завинчивания и шлифования. Включает мощную дрель-шуруповерт и угловую шлифовальную машину с характеристиками, соответствующими требованиям интенсивного использования. Модель M18 FPD3-0X оснащена редуктором с двумя скоростями, высоким крутящим моментом и ударным механизмом для работы по бетону. Благодаря технологии AUTOSTOP повышается безопасность при заклинивании оснастки. Шлифовальная машина M18 FSAG125-0X обеспечивает производительность, сравнимую с сетевыми моделями, и удобство работы за счёт антивибрационной ручки, бесключевой замены дисков и продуманной защиты. Оба инструмента работают от аккумуляторов M18, входящих в комплект, и поставляются в двух прочных кейсах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 FUEL FPD3-0X:

Время зарядки: 59 мин

Количество режимов работы: 2

Макс. крутящий момент: 158 Н·м

Макс. частота ударов: 33 000 уд/мин

Скорость без нагрузки: 0–550 / 0–2100 об/мин

Патрон: 13 мм

Макс. диаметр сверления:

— дерево: 89 мм

— сталь: 16 мм

— бетон: 16 мм

Напряжение: 18 В

Вес: 2.2 кг

Уровень звукового давления: 99.9 дБА

Уровень звуковой мощности: 110.9 дБА

Уровень вибрации при сверлении:

— в бетоне: 11.3 м/с²

— в металле: 1.85 м/с²

— при завинчивании: 1.48 м/с²

Аккумуляторная шлифовальная машина Milwaukee M18 FSAG125-0X:

Макс. глубина реза: 33 мм

Скорость без нагрузки: 8500 об/мин

Диаметр диска: 125 мм

Резьба шпинделя: M14

Тип выключателя: ползунковый, фиксируемый

Напряжение: 18 В

Тип аккумулятора: Li-Ion

Вес: 0.8 кг

Функции:

— блокировка LLО

— защита от отбрасывания назад

— антивибрационная боковая рукоятка

— бесключевой кожух

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

  1. Дрель-шуруповерт Milwaukee M18 FUEL FPD3-0X

  2. УШМ Milwaukee M18 FSAG125-0X

  3. 2 аккумулятора 5.0 А·ч

  4. Быстрое зарядное устройство M12–M18

  5. 2 кейса Dynacase

ПРЕИМУЩЕСТВА:

— Непревзойденная мощность дрели: 158 Н·м

— Ударный механизм для сверления бетона

— Компактный корпус 175 мм — удобно в ограниченном пространстве

— AUTOSTOP: защита при заклинивании оснастки

— Производительность УШМ на уровне сетевых 1200 Вт

— FIХTEC: быстрая смена оснастки без ключа

— Два мощных аккумулятора и зарядное устройство в комплекте

— Поставляется в прочных кейсах для транспортировки и хранения

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