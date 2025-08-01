Комплект профессионального аккумуляторного инструмента для сверления, завинчивания и шлифования. Включает мощную дрель-шуруповерт и угловую шлифовальную машину с характеристиками, соответствующими требованиям интенсивного использования. Модель M18 FPD3-0X оснащена редуктором с двумя скоростями, высоким крутящим моментом и ударным механизмом для работы по бетону. Благодаря технологии AUTOSTOP повышается безопасность при заклинивании оснастки. Шлифовальная машина M18 FSAG125-0X обеспечивает производительность, сравнимую с сетевыми моделями, и удобство работы за счёт антивибрационной ручки, бесключевой замены дисков и продуманной защиты. Оба инструмента работают от аккумуляторов M18, входящих в комплект, и поставляются в двух прочных кейсах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 FUEL FPD3-0X:
Время зарядки: 59 мин
Количество режимов работы: 2
Макс. крутящий момент: 158 Н·м
Макс. частота ударов: 33 000 уд/мин
Скорость без нагрузки: 0–550 / 0–2100 об/мин
Патрон: 13 мм
Макс. диаметр сверления:
— дерево: 89 мм
— сталь: 16 мм
— бетон: 16 мм
Напряжение: 18 В
Вес: 2.2 кг
Уровень звукового давления: 99.9 дБА
Уровень звуковой мощности: 110.9 дБА
Уровень вибрации при сверлении:
— в бетоне: 11.3 м/с²
— в металле: 1.85 м/с²
— при завинчивании: 1.48 м/с²
Аккумуляторная шлифовальная машина Milwaukee M18 FSAG125-0X:
Макс. глубина реза: 33 мм
Скорость без нагрузки: 8500 об/мин
Диаметр диска: 125 мм
Резьба шпинделя: M14
Тип выключателя: ползунковый, фиксируемый
Напряжение: 18 В
Тип аккумулятора: Li-Ion
Вес: 0.8 кг
Функции:
— блокировка LLО
— защита от отбрасывания назад
— антивибрационная боковая рукоятка
— бесключевой кожух
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
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Дрель-шуруповерт Milwaukee M18 FUEL FPD3-0X
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УШМ Milwaukee M18 FSAG125-0X
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2 аккумулятора 5.0 А·ч
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Быстрое зарядное устройство M12–M18
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2 кейса Dynacase
ПРЕИМУЩЕСТВА:
— Непревзойденная мощность дрели: 158 Н·м
— Ударный механизм для сверления бетона
— Компактный корпус 175 мм — удобно в ограниченном пространстве
— AUTOSTOP: защита при заклинивании оснастки
— Производительность УШМ на уровне сетевых 1200 Вт
— FIХTEC: быстрая смена оснастки без ключа
— Два мощных аккумулятора и зарядное устройство в комплекте
— Поставляется в прочных кейсах для транспортировки и хранения
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