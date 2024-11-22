Моноблок Apple iMac 24″ 2024, M4 10C CPU, 10C GPU/16GB/256GB, Standard glass, Pink
Код товара: 92828
₽219,990 При оплате наличными.
Скидка!
₽237,589 При оплате картой
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Apple iMac 24” (2024) — мощный и элегантный моноблок для любых задач
Погрузитесь в мир современных технологий с iMac 2024 года. Тонкий, стильный и невероятно мощный, он станет идеальным решением для творчества, работы и развлечений.
Основные характеристики:
•Процессор: Apple M4 — новейший чип от Apple, который обеспечивает плавную и быструю работу даже при многозадачности.
•Дисплей 24”: Великолепный 4.5K Retina-дисплей с диагональю 24 дюйма радует детализированным изображением, насыщенными цветами и высокой четкостью.
•Цветовой охват и яркость: Поддержка расширенного цветового охвата (P3) и яркость до 500 кд/м² создают по-настоящему живую и точную картинку, идеальную для работы с графикой и мультимедиа.
Дизайн и удобство:
•Эстетика и компактность: Лаконичный дизайн в ультратонком корпусе делает iMac не только мощным, но и элегантным элементом любого интерьера.
•Простота подключения: Удобные разъемы, включая Thunderbolt и USB-C, позволяют подключать дополнительные устройства и быстро передавать данные.
Мультимедийные возможности:
•Аудиосистема и микрофоны: Система из шести динамиков с поддержкой пространственного аудио и студийные микрофоны обеспечивают высокое качество звука и видео.
•FaceTime-камера 1080p: Высококачественная камера с технологией автофокусировки для видеозвонков в Full HD.
Экологичность:
•Apple использует переработанные материалы и энергосберегающие технологии, подчеркивая свою приверженность заботе об окружающей среде.
iMac 24” (2024) — это высокотехнологичный центр вашего рабочего пространства, где стиль и производительность сливаются воедино.
Детали
|Клавиатура
|
Не русифицированная
|Производитель
|
Apple
|Процессор
|
Apple M4
|Оперативная память (Гб)
|
16 Gb
|Емкость SSD (Гб)
|
256 Gb
|Цвет
|
Розовый
Отзывы
Отзывов пока нет.