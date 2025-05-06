Кожаный чехол-бумажник MagSafe с подставкой Uniq Lyden DS
Код товара: 100545
₽2,990
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Описание
Элегантный и функциональный аксессуар для хранения пластиковых карт с возможностью крепления к задней панели смартфона. Поддерживает технологию MagSafe, что позволяет надежно зафиксировать держатель на устройствах серии iPhone 12 и новее. Для телефонов без MagSafe в комплект входит специальный магнитный стикер. Картхолдер выполнен из гладкой искусственной кожи, оснащен отделением с магнитным клапаном и обеспечивает хранение до трёх карт. Встроенная защита от RFID-считывателей предотвращает несанкционированный доступ к банковским данным. Раскладная конструкция превращает аксессуар в подставку для удобного просмотра видео и чтения. Для наилучшей фиксации рекомендуется использовать с чехлом, поддерживающим MagSafe.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал: гладкая искусственная кожа
Совместимость: iPhone 12 и новее, устройства без MagSafe (с магнитным стикером)
Количество отделений: до 3 пластиковых карт
Функция подставки: есть
Защита RFID: есть
Магнитное крепление: поддержка MagSafe
КОМПЛЕКТАЦИЯ
– Картхолдер
– Магнитный стикер для устройств без MagSafe
ПРЕИМУЩЕСТВА
– Превращается в подставку для видео и чтения
– Надежная магнитная фиксация
– Блокировка RFID-сигналов
– Подходит для большинства чехлов с MagSafe
ВАЖНО: Для корректной работы банковской карты извлеките её из картхолдера перед использованием.
Детали
|Производитель
|
Uniq
|Цвет
|
Синий
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