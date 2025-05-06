Описание

Элегантный и функциональный аксессуар для хранения пластиковых карт с возможностью крепления к задней панели смартфона. Поддерживает технологию MagSafe, что позволяет надежно зафиксировать держатель на устройствах серии iPhone 12 и новее. Для телефонов без MagSafe в комплект входит специальный магнитный стикер. Картхолдер выполнен из гладкой искусственной кожи, оснащен отделением с магнитным клапаном и обеспечивает хранение до трёх карт. Встроенная защита от RFID-считывателей предотвращает несанкционированный доступ к банковским данным. Раскладная конструкция превращает аксессуар в подставку для удобного просмотра видео и чтения. Для наилучшей фиксации рекомендуется использовать с чехлом, поддерживающим MagSafe.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: гладкая искусственная кожа

Совместимость: iPhone 12 и новее, устройства без MagSafe (с магнитным стикером)

Количество отделений: до 3 пластиковых карт

Функция подставки: есть

Защита RFID: есть

Магнитное крепление: поддержка MagSafe

КОМПЛЕКТАЦИЯ

– Картхолдер

– Магнитный стикер для устройств без MagSafe

ПРЕИМУЩЕСТВА

– Превращается в подставку для видео и чтения

– Надежная магнитная фиксация

– Блокировка RFID-сигналов

– Подходит для большинства чехлов с MagSafe

ВАЖНО: Для корректной работы банковской карты извлеките её из картхолдера перед использованием.