Робот-пылесос Roborock Saros Z70 With Refil and Drainig system Black
Робот-пылесос Roborock Saros Z70 With Refil and Drainig system Black 141 990 
Back to products
Джойстик Nacon Revolution Pro 5 White
Джойстик Nacon Revolution Pro 5 White 16 990 
Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim Digital edition 1TB White — изображение 1
Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim Digital edition 1TB White — изображение 2
Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim Digital edition 1TB White — изображение 3
Нажмите, чтобы увеличить
Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim Digital edition 1TB White
Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim Digital edition 1TB White — изображение 2
Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim Digital edition 1TB White — изображение 3

Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim Digital edition 1TB White

Артикул: 121358

48 990 

Добавить к сравнению
15 Посетителей смотрит этот продукт сейчас!
  • Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  • Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ

Обновлённая PlayStation 5 Slim стала заметно компактнее по сравнению с оригинальной моделью. Консоль стала примерно на 30% тоньше и до 24% легче, что упростило её размещение и сделало менее громоздкой. Текущие габариты устройства составляют 358 × 96 × 216 мм, при этом общий визуальный стиль PS5 был сохранён.

В конструкции появились доработки: уменьшенный декоративный элемент корпуса, переработанные вентиляционные отверстия, а также чёткое разделение матовых и глянцевых панелей. На передней панели добавлен порт USB Type-C, повышающий удобство подключения современных аксессуаров и подчёркивающий актуальный дизайн консоли.

МОДУЛЬНЫЙ ДИСКОВОД

Одним из ключевых нововведений стала модульная система оптического привода. Версия без дисковода поставляется как Digital-модель, при этом дисковод можно приобрести и установить отдельно. Такой подход даёт пользователю свободу выбора конфигурации и позволяет снизить стоимость консоли, если физические носители не используются.

ОБНОВЛЁННЫЙ SSD И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

PlayStation 5 Slim получила увеличенный SSD-накопитель объёмом 1 ТБ, из которых около 848 ГБ доступны для хранения игр и контента. Это заметное улучшение по сравнению с предыдущими версиями и важное преимущество для цифровых библиотек.

В аппаратной основе консоли используется проверенная платформа AMD Ryzen Zen 2 с графикой RDNA 2. Такое сочетание обеспечивает высокую производительность, поддержку трассировки лучей и возможность вывода изображения в разрешении до 8K.

АКСЕССУАРЫ И КОНТРОЛЛЕР DUALSENSE

Геймпад DualSense остался без конструктивных изменений и по-прежнему предлагает адаптивные триггеры и точную тактильную отдачу, усиливающую эффект погружения. Время автономной работы контроллера составляет около 10 часов, что требует регулярной подзарядки при активном использовании.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

PlayStation 5 Slim является логичным развитием линейки PS5. Компактный корпус, увеличенный объём SSD и модульный дисковод делают консоль более гибкой и удобной в повседневном использовании. Модель подойдёт тем, кто ищет современную, сбалансированную игровую систему без компромиссов по производительности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Тип: Игровая приставка
Производитель: Sony
Страна производства: Китай
Срок службы: 5 лет

Основные параметры

Модель: Sony PlayStation 5 Slim
Тип устройства: Стационарная
Совместимость: Игры для PlayStation 5
Цвет: Белый
Материал корпуса: Пластик

Габариты и вес

Размеры (Ш×В×Т): 35,8 × 21,6 × 8 см
Вес: 2,6 кг

Процессор и память

Процессор: AMD Ryzen Zen 2
Количество ядер: 8
Тактовая частота: 3500 МГц
Графический процессор: AMD Custom RDNA 2
Оперативная память: 16 ГБ GDDR6
Тип накопителя: SSD
Объём встроенной памяти: 1 ТБ

Видео и мультимедиа

Поддержка видео: HD, 4K UHD
Максимальное игровое разрешение: до 8K
HDR: Поддерживается
Разъём для наушников: 3.5 мм

Интерфейсы и связь

HDMI: Версия 2.1
USB: USB, USB-C
Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth: Есть

Дополнительные возможности

Поддержка 3D: Есть
Оптический привод: Приобретается отдельно
Питание: От сети

Управление

Тип геймпада: DualSense
Способы управления: Управление на корпусе, дистанционное управление

Комплектация

Игровая приставка
Беспроводной контроллер DualSense
Кабель для зарядки DualSense
Горизонтальная подставка
HDMI-кабель
Кабель питания
Документация

Гарантия: 12 месяцев

Отзывы клиентов

0 отзывов
0
0
0
0
0

Отзывы

Очистить фильтры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim Digital edition 1TB White”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сопутствующие товары

Hot
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 TYPE-C
Быстрый просмотр

Наушники Apple AirPods Pro 2 USB-C White

Артикул: 54976

В наличии

17 990 
В корзину
Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Midnight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 256GB Midnight

Артикул: 50956

В наличии

48 990 
В корзину
Apple iPhone 15 128Gb Black
Быстрый просмотр

Apple iPhone 15 256Gb Black

Артикул: 65556

В наличии

57 990 
В корзину
Starlink V3 (1)
Быстрый просмотр

Спутниковый интернет Starlink V3

Артикул: 81868

В наличии

50 990 
В корзину
Быстрый просмотр

Ноутбук Apple MacBook Air 15» 2025 M4 (10C CPU/10C GPU), 24GB, 512GB, Starlight MC6K4

Артикул: 97811

В наличии

129 990 
В корзину
Apple Watch Ultra 49mm Blue Alpine Loop 1 (3)
Быстрый просмотр

Ремешок для Apple Watch Ultra 49mm Blue Alpine Loop S

Артикул: MT5J3ZM/A

В наличии

11 990 
В корзину