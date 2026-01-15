ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ

Обновлённая PlayStation 5 Slim стала заметно компактнее по сравнению с оригинальной моделью. Консоль стала примерно на 30% тоньше и до 24% легче, что упростило её размещение и сделало менее громоздкой. Текущие габариты устройства составляют 358 × 96 × 216 мм, при этом общий визуальный стиль PS5 был сохранён.

В конструкции появились доработки: уменьшенный декоративный элемент корпуса, переработанные вентиляционные отверстия, а также чёткое разделение матовых и глянцевых панелей. На передней панели добавлен порт USB Type-C, повышающий удобство подключения современных аксессуаров и подчёркивающий актуальный дизайн консоли.

МОДУЛЬНЫЙ ДИСКОВОД

Одним из ключевых нововведений стала модульная система оптического привода. Версия без дисковода поставляется как Digital-модель, при этом дисковод можно приобрести и установить отдельно. Такой подход даёт пользователю свободу выбора конфигурации и позволяет снизить стоимость консоли, если физические носители не используются.

ОБНОВЛЁННЫЙ SSD И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

PlayStation 5 Slim получила увеличенный SSD-накопитель объёмом 1 ТБ, из которых около 848 ГБ доступны для хранения игр и контента. Это заметное улучшение по сравнению с предыдущими версиями и важное преимущество для цифровых библиотек.

В аппаратной основе консоли используется проверенная платформа AMD Ryzen Zen 2 с графикой RDNA 2. Такое сочетание обеспечивает высокую производительность, поддержку трассировки лучей и возможность вывода изображения в разрешении до 8K.

АКСЕССУАРЫ И КОНТРОЛЛЕР DUALSENSE

Геймпад DualSense остался без конструктивных изменений и по-прежнему предлагает адаптивные триггеры и точную тактильную отдачу, усиливающую эффект погружения. Время автономной работы контроллера составляет около 10 часов, что требует регулярной подзарядки при активном использовании.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

PlayStation 5 Slim является логичным развитием линейки PS5. Компактный корпус, увеличенный объём SSD и модульный дисковод делают консоль более гибкой и удобной в повседневном использовании. Модель подойдёт тем, кто ищет современную, сбалансированную игровую систему без компромиссов по производительности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Тип: Игровая приставка

Производитель: Sony

Страна производства: Китай

Срок службы: 5 лет

Основные параметры

Модель: Sony PlayStation 5 Slim

Тип устройства: Стационарная

Совместимость: Игры для PlayStation 5

Цвет: Белый

Материал корпуса: Пластик

Габариты и вес

Размеры (Ш×В×Т): 35,8 × 21,6 × 8 см

Вес: 2,6 кг

Процессор и память

Процессор: AMD Ryzen Zen 2

Количество ядер: 8

Тактовая частота: 3500 МГц

Графический процессор: AMD Custom RDNA 2

Оперативная память: 16 ГБ GDDR6

Тип накопителя: SSD

Объём встроенной памяти: 1 ТБ

Видео и мультимедиа

Поддержка видео: HD, 4K UHD

Максимальное игровое разрешение: до 8K

HDR: Поддерживается

Разъём для наушников: 3.5 мм

Интерфейсы и связь

HDMI: Версия 2.1

USB: USB, USB-C

Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth: Есть

Дополнительные возможности

Поддержка 3D: Есть

Оптический привод: Приобретается отдельно

Питание: От сети

Управление

Тип геймпада: DualSense

Способы управления: Управление на корпусе, дистанционное управление

Комплектация

Игровая приставка

Беспроводной контроллер DualSense

Кабель для зарядки DualSense

Горизонтальная подставка

HDMI-кабель

Кабель питания

Документация

Гарантия: 12 месяцев