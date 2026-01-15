ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ
Обновлённая PlayStation 5 Slim стала заметно компактнее по сравнению с оригинальной моделью. Консоль стала примерно на 30% тоньше и до 24% легче, что упростило её размещение и сделало менее громоздкой. Текущие габариты устройства составляют 358 × 96 × 216 мм, при этом общий визуальный стиль PS5 был сохранён.
В конструкции появились доработки: уменьшенный декоративный элемент корпуса, переработанные вентиляционные отверстия, а также чёткое разделение матовых и глянцевых панелей. На передней панели добавлен порт USB Type-C, повышающий удобство подключения современных аксессуаров и подчёркивающий актуальный дизайн консоли.
МОДУЛЬНЫЙ ДИСКОВОД
Одним из ключевых нововведений стала модульная система оптического привода. Версия без дисковода поставляется как Digital-модель, при этом дисковод можно приобрести и установить отдельно. Такой подход даёт пользователю свободу выбора конфигурации и позволяет снизить стоимость консоли, если физические носители не используются.
ОБНОВЛЁННЫЙ SSD И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
PlayStation 5 Slim получила увеличенный SSD-накопитель объёмом 1 ТБ, из которых около 848 ГБ доступны для хранения игр и контента. Это заметное улучшение по сравнению с предыдущими версиями и важное преимущество для цифровых библиотек.
В аппаратной основе консоли используется проверенная платформа AMD Ryzen Zen 2 с графикой RDNA 2. Такое сочетание обеспечивает высокую производительность, поддержку трассировки лучей и возможность вывода изображения в разрешении до 8K.
АКСЕССУАРЫ И КОНТРОЛЛЕР DUALSENSE
Геймпад DualSense остался без конструктивных изменений и по-прежнему предлагает адаптивные триггеры и точную тактильную отдачу, усиливающую эффект погружения. Время автономной работы контроллера составляет около 10 часов, что требует регулярной подзарядки при активном использовании.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА
PlayStation 5 Slim является логичным развитием линейки PS5. Компактный корпус, увеличенный объём SSD и модульный дисковод делают консоль более гибкой и удобной в повседневном использовании. Модель подойдёт тем, кто ищет современную, сбалансированную игровую систему без компромиссов по производительности.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие
Тип: Игровая приставка
Производитель: Sony
Страна производства: Китай
Срок службы: 5 лет
Основные параметры
Модель: Sony PlayStation 5 Slim
Тип устройства: Стационарная
Совместимость: Игры для PlayStation 5
Цвет: Белый
Материал корпуса: Пластик
Габариты и вес
Размеры (Ш×В×Т): 35,8 × 21,6 × 8 см
Вес: 2,6 кг
Процессор и память
Процессор: AMD Ryzen Zen 2
Количество ядер: 8
Тактовая частота: 3500 МГц
Графический процессор: AMD Custom RDNA 2
Оперативная память: 16 ГБ GDDR6
Тип накопителя: SSD
Объём встроенной памяти: 1 ТБ
Видео и мультимедиа
Поддержка видео: HD, 4K UHD
Максимальное игровое разрешение: до 8K
HDR: Поддерживается
Разъём для наушников: 3.5 мм
Интерфейсы и связь
HDMI: Версия 2.1
USB: USB, USB-C
Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth: Есть
Дополнительные возможности
Поддержка 3D: Есть
Оптический привод: Приобретается отдельно
Питание: От сети
Управление
Тип геймпада: DualSense
Способы управления: Управление на корпусе, дистанционное управление
Комплектация
Игровая приставка
Беспроводной контроллер DualSense
Кабель для зарядки DualSense
Горизонтальная подставка
HDMI-кабель
Кабель питания
Документация
Гарантия: 12 месяцев
