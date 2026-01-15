Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally 16/512GB White
Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally 16/512GB White 59 990 
Игровая приставка Nintendo Switch Lite 32GB Hyrule Edition
Игровая приставка Nintendo Switch Lite 32GB Hyrule Edition

Артикул: 121393

22 990 

  Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

ЛЕГЕНДА ХАЙРУЛА В КОМПАКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Nintendo Switch Lite 32Gb Hyrule Edition — портативная игровая приставка, созданная специально для поклонников серии The Legend of Zelda. Эксклюзивный золотистый корпус с гербом Хайрула и изящными орнаментами отсылает к легендарной вселенной и подчёркивает коллекционный статус устройства. Это не просто вариант расцветки, а визуальное продолжение мира приключений, узнаваемое с первого взгляда.

ПОЛНАЯ СВОБОДА ИГРЫ

Switch Lite ориентирована исключительно на портативный формат. Консоль весит всего 275 граммов и легко помещается в сумку или рюкзак. Цельная конструкция без съёмных контроллеров и док-станции делает устройство более прочным и практичным в повседневном использовании. Всё управление встроено в корпус, что обеспечивает максимальный комфорт и надёжность в дороге.

БИБЛИОТЕКА NINTENDO ВСЕГДА С ТОБОЙ

Приставка поддерживает большинство игр из экосистемы Nintendo Switch. Флагманские проекты — The Legend of Zelda, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons, Luigi’s Mansion 3 и многие другие — запускаются стабильно и без ограничений. Для отдельных игр возможна синхронизация внешних контроллеров. Также доступен Nintendo eShop с коллекцией классических тайтлов прошлых поколений.

УВЕРЕННАЯ АВТОНОМНОСТЬ

Энергоэффективная аппаратная платформа и аккумулятор ёмкостью 3570 мАч обеспечивают до 7 часов автономной игры в зависимости от нагрузки. Консоль отлично подходит для поездок, путешествий и ситуаций, где доступ к розетке ограничен. При необходимости заряд легко восполняется от пауэрбанка через USB Type-C.

ЧЁТКОЕ И ЯРКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

5,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1280×720 демонстрирует насыщенную и детализированную картинку. Благодаря высокой плотности пикселей изображение выглядит чётко, а хорошая яркость и широкие углы обзора позволяют комфортно играть даже при дневном освещении.

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Корпус выполнен из прочного пластика, элементы управления точно откалиброваны и рассчитаны на активную эксплуатацию. Наличие классической крестовины (D-pad) особенно оценят любители платформеров и файтингов. Управление интуитивное и отзывчивое, без люфтов и скрипов.

ГОТОВА К АКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Nintendo Switch Lite рассчитана на постоянное ношение и интенсивную эксплуатацию. Отсутствие выступающих элементов и цельная сборка повышают устойчивость к ударам и падениям. Консоль подходит как взрослым игрокам, так и детям, оставаясь надёжным спутником в любой ситуации.

ОНЛАЙН И ЛОКАЛЬНАЯ ИГРА

Поддержка Wi-Fi и Bluetooth позволяет участвовать в сетевых матчах, подключать беспроводные наушники и организовывать локальные сессии с друзьями. Switch Lite легко адаптируется под любой формат — от одиночного прохождения до многопользовательских режимов.

ПРОВЕРЕННАЯ ПЛАТФОРМА NINTENDO

В основе приставки — процессор NVIDIA Tegra, 32 ГБ встроенной памяти и возможность расширения с помощью карт microSD. Устройство оснащено гироскопом, акселерометром, датчиком освещённости, стереодинамиками и работает под управлением фирменной системы Nintendo с быстрой и стабильной навигацией.

КОЛЛЕКЦИОННАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ

Nintendo Switch Lite 32Gb Hyrule Edition — это удачное сочетание портативности, надёжности и культового дизайна. Консоль подойдёт как в качестве подарка фанату Zelda, так и как личный игровой трофей, способный радовать долгие годы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

  • Тип: игровая приставка

  • Производитель: Nintendo

  • Модель: Switch Lite

  • Версия: Hyrule Edition

  • Тип устройства: портативная

  • Страна производства: Китай

  • Срок службы: 2 года

Габариты и вес

  • Размеры: 20.8 × 9.1 × 1.4 см

  • Вес: 275 г

Экран

  • Тип: сенсорный

  • Диагональ: 5.5″

  • Разрешение: 1280 × 720

  • Соотношение сторон: 16:9

  • Поддержка HD

Процессор и память

  • Процессор: NVIDIA Tegra

  • Количество ядер: 8

  • Тактовая частота: 1020 МГц

  • ОЗУ: 4 ГБ LPDDR4X

  • Частота ОЗУ: 1600 МГц

  • Встроенная память: 32 ГБ

  • Расширение памяти: microSD / microSDHC / microSDXC до 64 ГБ

Графика

  • Графический процессор: Maxwell GPU

  • Частота видеопамяти: 460 МГц

Мультимедиа

  • Стереодинамики

  • Встроенный микрофон

  • Разъём для наушников: 3.5 мм

Аккумулятор

  • Тип: Li-Ion

  • Ёмкость: 3570 мАч

  • Время работы: до 7 часов

Беспроводные технологии

  • Wi-Fi: есть

  • Bluetooth: есть

Интерфейсы

  • USB Type-C

  • mini jack 3.5 мм

Носители

  • Nintendo Switch Game Cards

Комплектация

  • Игровая приставка

  • Блок питания Nintendo Switch

  • Документация

Гарантия

  • 12 месяцев

