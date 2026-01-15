ЛЕГЕНДА ХАЙРУЛА В КОМПАКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Nintendo Switch Lite 32Gb Hyrule Edition — портативная игровая приставка, созданная специально для поклонников серии The Legend of Zelda. Эксклюзивный золотистый корпус с гербом Хайрула и изящными орнаментами отсылает к легендарной вселенной и подчёркивает коллекционный статус устройства. Это не просто вариант расцветки, а визуальное продолжение мира приключений, узнаваемое с первого взгляда.
ПОЛНАЯ СВОБОДА ИГРЫ
Switch Lite ориентирована исключительно на портативный формат. Консоль весит всего 275 граммов и легко помещается в сумку или рюкзак. Цельная конструкция без съёмных контроллеров и док-станции делает устройство более прочным и практичным в повседневном использовании. Всё управление встроено в корпус, что обеспечивает максимальный комфорт и надёжность в дороге.
БИБЛИОТЕКА NINTENDO ВСЕГДА С ТОБОЙ
Приставка поддерживает большинство игр из экосистемы Nintendo Switch. Флагманские проекты — The Legend of Zelda, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons, Luigi’s Mansion 3 и многие другие — запускаются стабильно и без ограничений. Для отдельных игр возможна синхронизация внешних контроллеров. Также доступен Nintendo eShop с коллекцией классических тайтлов прошлых поколений.
УВЕРЕННАЯ АВТОНОМНОСТЬ
Энергоэффективная аппаратная платформа и аккумулятор ёмкостью 3570 мАч обеспечивают до 7 часов автономной игры в зависимости от нагрузки. Консоль отлично подходит для поездок, путешествий и ситуаций, где доступ к розетке ограничен. При необходимости заряд легко восполняется от пауэрбанка через USB Type-C.
ЧЁТКОЕ И ЯРКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
5,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1280×720 демонстрирует насыщенную и детализированную картинку. Благодаря высокой плотности пикселей изображение выглядит чётко, а хорошая яркость и широкие углы обзора позволяют комфортно играть даже при дневном освещении.
ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Корпус выполнен из прочного пластика, элементы управления точно откалиброваны и рассчитаны на активную эксплуатацию. Наличие классической крестовины (D-pad) особенно оценят любители платформеров и файтингов. Управление интуитивное и отзывчивое, без люфтов и скрипов.
ГОТОВА К АКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Nintendo Switch Lite рассчитана на постоянное ношение и интенсивную эксплуатацию. Отсутствие выступающих элементов и цельная сборка повышают устойчивость к ударам и падениям. Консоль подходит как взрослым игрокам, так и детям, оставаясь надёжным спутником в любой ситуации.
ОНЛАЙН И ЛОКАЛЬНАЯ ИГРА
Поддержка Wi-Fi и Bluetooth позволяет участвовать в сетевых матчах, подключать беспроводные наушники и организовывать локальные сессии с друзьями. Switch Lite легко адаптируется под любой формат — от одиночного прохождения до многопользовательских режимов.
ПРОВЕРЕННАЯ ПЛАТФОРМА NINTENDO
В основе приставки — процессор NVIDIA Tegra, 32 ГБ встроенной памяти и возможность расширения с помощью карт microSD. Устройство оснащено гироскопом, акселерометром, датчиком освещённости, стереодинамиками и работает под управлением фирменной системы Nintendo с быстрой и стабильной навигацией.
КОЛЛЕКЦИОННАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ
Nintendo Switch Lite 32Gb Hyrule Edition — это удачное сочетание портативности, надёжности и культового дизайна. Консоль подойдёт как в качестве подарка фанату Zelda, так и как личный игровой трофей, способный радовать долгие годы.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие
Габариты и вес
Экран
-
Тип: сенсорный
-
Диагональ: 5.5″
-
Разрешение: 1280 × 720
-
Соотношение сторон: 16:9
-
Поддержка HD
Процессор и память
Графика
Мультимедиа
Аккумулятор
-
Тип: Li-Ion
-
Ёмкость: 3570 мАч
-
Время работы: до 7 часов
Беспроводные технологии
-
Wi-Fi: есть
-
Bluetooth: есть
Интерфейсы
-
USB Type-C
-
mini jack 3.5 мм
Носители
Комплектация
Гарантия
