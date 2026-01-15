ЛЕГЕНДА ХАЙРУЛА В КОМПАКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Nintendo Switch Lite 32Gb Hyrule Edition — портативная игровая приставка, созданная специально для поклонников серии The Legend of Zelda. Эксклюзивный золотистый корпус с гербом Хайрула и изящными орнаментами отсылает к легендарной вселенной и подчёркивает коллекционный статус устройства. Это не просто вариант расцветки, а визуальное продолжение мира приключений, узнаваемое с первого взгляда.

ПОЛНАЯ СВОБОДА ИГРЫ

Switch Lite ориентирована исключительно на портативный формат. Консоль весит всего 275 граммов и легко помещается в сумку или рюкзак. Цельная конструкция без съёмных контроллеров и док-станции делает устройство более прочным и практичным в повседневном использовании. Всё управление встроено в корпус, что обеспечивает максимальный комфорт и надёжность в дороге.

БИБЛИОТЕКА NINTENDO ВСЕГДА С ТОБОЙ

Приставка поддерживает большинство игр из экосистемы Nintendo Switch. Флагманские проекты — The Legend of Zelda, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons, Luigi’s Mansion 3 и многие другие — запускаются стабильно и без ограничений. Для отдельных игр возможна синхронизация внешних контроллеров. Также доступен Nintendo eShop с коллекцией классических тайтлов прошлых поколений.

УВЕРЕННАЯ АВТОНОМНОСТЬ

Энергоэффективная аппаратная платформа и аккумулятор ёмкостью 3570 мАч обеспечивают до 7 часов автономной игры в зависимости от нагрузки. Консоль отлично подходит для поездок, путешествий и ситуаций, где доступ к розетке ограничен. При необходимости заряд легко восполняется от пауэрбанка через USB Type-C.

ЧЁТКОЕ И ЯРКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

5,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1280×720 демонстрирует насыщенную и детализированную картинку. Благодаря высокой плотности пикселей изображение выглядит чётко, а хорошая яркость и широкие углы обзора позволяют комфортно играть даже при дневном освещении.

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Корпус выполнен из прочного пластика, элементы управления точно откалиброваны и рассчитаны на активную эксплуатацию. Наличие классической крестовины (D-pad) особенно оценят любители платформеров и файтингов. Управление интуитивное и отзывчивое, без люфтов и скрипов.

ГОТОВА К АКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Nintendo Switch Lite рассчитана на постоянное ношение и интенсивную эксплуатацию. Отсутствие выступающих элементов и цельная сборка повышают устойчивость к ударам и падениям. Консоль подходит как взрослым игрокам, так и детям, оставаясь надёжным спутником в любой ситуации.

ОНЛАЙН И ЛОКАЛЬНАЯ ИГРА

Поддержка Wi-Fi и Bluetooth позволяет участвовать в сетевых матчах, подключать беспроводные наушники и организовывать локальные сессии с друзьями. Switch Lite легко адаптируется под любой формат — от одиночного прохождения до многопользовательских режимов.

ПРОВЕРЕННАЯ ПЛАТФОРМА NINTENDO

В основе приставки — процессор NVIDIA Tegra, 32 ГБ встроенной памяти и возможность расширения с помощью карт microSD. Устройство оснащено гироскопом, акселерометром, датчиком освещённости, стереодинамиками и работает под управлением фирменной системы Nintendo с быстрой и стабильной навигацией.

КОЛЛЕКЦИОННАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ

Nintendo Switch Lite 32Gb Hyrule Edition — это удачное сочетание портативности, надёжности и культового дизайна. Консоль подойдёт как в качестве подарка фанату Zelda, так и как личный игровой трофей, способный радовать долгие годы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Тип: игровая приставка

Производитель: Nintendo

Модель: Switch Lite

Версия: Hyrule Edition

Тип устройства: портативная

Страна производства: Китай

Срок службы: 2 года

Габариты и вес

Размеры: 20.8 × 9.1 × 1.4 см

Вес: 275 г

Экран

Тип: сенсорный

Диагональ: 5.5″

Разрешение: 1280 × 720

Соотношение сторон: 16:9

Поддержка HD

Процессор и память

Процессор: NVIDIA Tegra

Количество ядер: 8

Тактовая частота: 1020 МГц

ОЗУ: 4 ГБ LPDDR4X

Частота ОЗУ: 1600 МГц

Встроенная память: 32 ГБ

Расширение памяти: microSD / microSDHC / microSDXC до 64 ГБ

Графика

Графический процессор: Maxwell GPU

Частота видеопамяти: 460 МГц

Мультимедиа

Стереодинамики

Встроенный микрофон

Разъём для наушников: 3.5 мм

Аккумулятор

Тип: Li-Ion

Ёмкость: 3570 мАч

Время работы: до 7 часов

Беспроводные технологии

Wi-Fi: есть

Bluetooth: есть

Интерфейсы

USB Type-C

mini jack 3.5 мм

Носители

Nintendo Switch Game Cards

Комплектация

Игровая приставка

Блок питания Nintendo Switch

Документация

Гарантия