Перед вами интеллектуальное решение для бережной и эффективной укладки — продвинутая модель фена, созданная для защиты кожи головы, сохранения естественного блеска и здоровья волос.
ЗАБОТА С ПЕРВОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ
Благодаря технологии Nural™ устройство распознаёт приближение к голове и автоматически снижает температуру воздушного потока. Это снижает тепловую нагрузку на кожу головы и предупреждает перегрев волос, сохраняя их структуру и увлажнённость. Сушка становится не только безопасной, но и по-настоящему комфортной.
УМНЫЕ НАСАДКИ — ПОД ВАШ СТИЛЬ
В комплект входят интеллектуальные насадки, которые запоминают ваши привычки и подбирают идеальные параметры нагрева и скорости воздуха. Это позволяет достичь желаемого результата быстрее и без вреда: укладка выполняется точно, деликатно и без лишних движений.
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КАЖДОГО СЕАНСА
Функция обучения прикреплению и сенсор времени полёта делают укладку ещё более точной. Фен адаптируется к вашей технике, измеряя расстояние до головы и корректируя режим работы в реальном времени. Это не просто фен — это умный помощник в ежедневном уходе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– Тип двигателя: цифровой мотор Dyson V9
– Управление температурой: интеллектуальная терморегуляция
– Технология: датчики приближения Nural™, система обучения насадок
– Количество режимов: 4 режима нагрева, 3 скорости воздушного потока
– Насадки: диффузор, концентратор, насадка для бережной сушки, расческа с широкими зубьями, охлаждающая насадка
– Вес: около 720 г
– Длина шнура: 1,8 м
– Время реакции датчиков: менее 1 секунды
– Система шумоподавления: встроенная
КОМПЛЕКТАЦИЯ
– Устройство
– 5 интеллектуальных насадок
– Чехол для хранения
– Руководство пользователя
ПРЕИМУЩЕСТВА
– Автоматическая регулировка температуры у кожи головы
– Адаптация к индивидуальному стилю пользователя
– Минимизация термоповреждений
– Умное управление и обучение
– Подходит для всех типов волос и укладок
ОтзывыОчистить фильтры
Отзывов пока нет.