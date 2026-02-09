CALDIGIT TS4 — ЦЕНТР ВАШЕГО РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

CalDigit TS4 Thunderbolt Station 4 — это профессиональная док-станция нового поколения, созданная для тех, кто работает с высокими нагрузками, множеством устройств и требует максимальной стабильности. Она объединяет в себе рекордное количество портов, высокую скорость передачи данных и мощную зарядку в одном компактном корпусе.

18 ПОРТОВ — БОЛЬШЕ НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

TS4 оснащена 18 портами подключения, что делает её одной из самых универсальных Thunderbolt-док-станций на рынке. Подключайте мониторы, накопители, камеры, аудиооборудование, карты памяти и периферию одновременно — без компромиссов и переходников.

THUNDERBOLT 4 И МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Поддержка Thunderbolt 4 (до 40 Гбит/с) открывает доступ к сверхбыстрой передаче данных, стабильной работе с внешними SSD и профессиональными дисплеями. TS4 полностью готова к экосистемам macOS, Windows, USB4 и современным планшетам.

МОЩНАЯ ЗАРЯДКА ДО 98 ВТ

Док-станция способна питать ноутбук мощностью до 98 Вт, обеспечивая стабильную работу даже самых требовательных систем. Дополнительные порты USB-C и USB-A также поддерживают зарядку периферии, смартфонов и аксессуаров.

2.5 GBE — НОВЫЙ СТАНДАРТ СЕТИ

CalDigit TS4 — одна из первых док-станций с портом Ethernet 2.5 GbE, который в 2,5 раза быстрее стандартного Gigabit Ethernet. Идеальное решение для работы с NAS, большими медиабиблиотеками и облачными рабочими процессами.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ ДВУХ МОНИТОРОВ

Станция поддерживает подключение до двух дисплеев (в зависимости от платформы) через DisplayPort 1.4 или Thunderbolt 4. Это делает TS4 отличным выбором для монтажёров, дизайнеров, разработчиков и всех, кто работает в многомониторной среде.

НАДЁЖНОСТЬ CALDIGIT ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

CalDigit разрабатывает оборудование для индустрии создания контента — от индивидуальных специалистов до крупных студий. TS4 — это не просто хаб, а полноценная рабочая платформа, рассчитанная на долгую и стабильную эксплуатацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимость

macOS 11.4 и новее

Windows 10 (20H2) и новее

Thunderbolt 4 / Thunderbolt 3 / USB4 / USB-C

Chromebook, iPad Pro / Air / mini, Windows-планшеты

Порты

3 × Thunderbolt 4 (40 Гбит/с)

3 × USB-C (10 Гбит/с)

5 × USB-A (10 Гбит/с)

DisplayPort 1.4

SD 4.0 (UHS-II)

microSD 4.0 (UHS-II)

Ethernet 2.5 GbE

Аудио: 3,5 мм (вход/выход, раздельные порты)

Питание

Зарядка ноутбука: до 98 Вт

Передний USB-C: до 20 Вт

USB-A / USB-C: до 7,5–15 Вт

Блок питания: 230 Вт

Габариты и вес

Размеры: 141 × 42 × 113 мм

Вес: 0,64 кг

Комплектация