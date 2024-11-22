Описание

Чехол Uniq Lyden MagSafe для iPhone 16 Pro

Стильная защита для вашего iPhone 16 Pro

Чехол Uniq Lyden MagSafe создан для тех, кто ищет баланс между изысканным дизайном и максимальной функциональностью.

Ключевые особенности:

•Изысканные материалы:

•Искусственная кожа премиального качества, нанесённая на прочную основу, придаёт чехлу утончённый внешний вид и обеспечивает комфортное использование.

•Алюминиевые вставки на рамке камеры и кнопках добавляют стильный акцент и защиту от повреждений.

•Мягкая внутренняя отделка:

Подкладка из микрофибры бережно защищает заднюю поверхность смартфона от царапин и потертостей.

•Идеальная совместимость:

•Точная подгонка чехла под форму iPhone 16 Pro гарантирует, что устройство плотно сидит, а кнопки и порты остаются легко доступными.

•Совместим с аксессуарами MagSafe благодаря встроенным мощным магнитам, которые обеспечивают надёжное крепление.

Дополнительные преимущества:

•Элегантный дизайн, подходящий как для делового, так и повседневного стиля.

•Прочная конструкция для длительного использования.

•Доступ к зарядке, кнопкам и камере без необходимости снимать чехол.

Цвет: Варианты доступны в классической палитре, подчёркивающей стиль iPhone 16 Pro.

Чехол Uniq Lyden MagSafe станет идеальным дополнением к вашему новому iPhone, сочетая защиту и функциональность.