Чехол Uniq COEHL Muse Leatherette with Strap MagSafe для iPhone 16 Pro Max кремовый
Код товара: 92841
₽4,190 При оплате наличными.
Скидка!
₽4,525 При оплате картой
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Описание
Чехол Uniq COEHL Muse Leatherette with Strap MagSafe для iPhone
Изысканная защита и максимальное удобство
Чехол Uniq COEHL Muse Leatherette with Strap MagSafe сочетает стильный дизайн, практичность и высокую степень защиты, обеспечивая идеальное решение для вашего iPhone.
Особенности и преимущества:
•Премиальные материалы:
•Искусственная кожа высокого качества нанесена на прочную основу, что обеспечивает долговечность и элегантный внешний вид.
•Алюминиевая рамка для объектива камеры и боковых кнопок добавляет эстетичности и защищает ключевые элементы устройства.
•Защита:
•Устойчив к падениям с высоты до 2,5 метров, предотвращая повреждения даже в экстремальных ситуациях.
•Внутренний слой амортизирует удары, сохраняя ваш смартфон в безопасности.
•Идеальная посадка:
•Чехол повторяет контуры iPhone, обеспечивая доступ ко всем портам, кнопкам и динамикам.
•Боковые кнопки остаются чувствительными к нажатию.
•MagSafe-совместимость:
•Встроенные магниты гарантируют надёжное крепление с аксессуарами и зарядными устройствами MagSafe.
•Съёмный шнурок:
•Удобный шнурок позволяет носить iPhone на шее или руке, освобождая руки.
Стиль и функциональность
Чехол не только защищает устройство, но и становится модным аксессуаром. Идеально подходит для повседневного использования и активного образа жизни.
Выберите Uniq COEHL Muse Leatherette with Strap MagSafe для стильной защиты вашего iPhone!
Детали
|Цвет
|
Бежевый
|Производитель
|
Uniq
Отзывы
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