uniq coehl muse1
Uniq COEHL Muse1

Чехол Uniq COEHL Muse Leatherette with Strap MagSafe для iPhone 16 Pro кремовый

Код товара: 92843

0 out of 5
( Отзывов пока нет. )

4,190 При оплате наличными.
Скидка!

4,525 При оплате картой

Описание

Чехол Uniq COEHL Muse Leatherette with Strap MagSafe для iPhone

Изысканная защита и максимальное удобство

Чехол Uniq COEHL Muse Leatherette with Strap MagSafe сочетает стильный дизайн, практичность и высокую степень защиты, обеспечивая идеальное решение для вашего iPhone.

Особенности и преимущества:

Премиальные материалы:

•Искусственная кожа высокого качества нанесена на прочную основу, что обеспечивает долговечность и элегантный внешний вид.

•Алюминиевая рамка для объектива камеры и боковых кнопок добавляет эстетичности и защищает ключевые элементы устройства.

Защита:

•Устойчив к падениям с высоты до 2,5 метров, предотвращая повреждения даже в экстремальных ситуациях.

•Внутренний слой амортизирует удары, сохраняя ваш смартфон в безопасности.

Идеальная посадка:

•Чехол повторяет контуры iPhone, обеспечивая доступ ко всем портам, кнопкам и динамикам.

•Боковые кнопки остаются чувствительными к нажатию.

MagSafe-совместимость:

•Встроенные магниты гарантируют надёжное крепление с аксессуарами и зарядными устройствами MagSafe.

Съёмный шнурок:

•Удобный шнурок позволяет носить iPhone на шее или руке, освобождая руки.

Стиль и функциональность

Чехол не только защищает устройство, но и становится модным аксессуаром. Идеально подходит для повседневного использования и активного образа жизни.

Выберите Uniq COEHL Muse Leatherette with Strap MagSafe для стильной защиты вашего iPhone!

Детали

Цвет

Бежевый
Производитель

Uniq

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Чехол Uniq COEHL Muse Leatherette with Strap MagSafe для iPhone 16 Pro кремовый”