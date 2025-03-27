Apple MacBook Pro 16″ M4 Max (16C CPU/40C GPU 2024 ) 128GB, 2TB, Nano-texture glass, Silver Z1FS000A9
Код товара: 98646
₽649,990
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Описание
Apple MacBook Pro 16” (2024) – это вершина технологической эволюции ноутбуков, созданная для профессионалов, которым необходима максимальная производительность, надежность и стиль.
МАКСИМУМ МОЩНОСТИ С ЧИПАМИ M4 PRO И M4 MAX
Новейшие чипы M4 Pro и M4 Max, созданные на основе 3-нм технологии, открывают новую эру производительности. Эти процессоры предлагают:
•До 40 ядер GPU, что делает возможной работу с ресурсоёмкими проектами в области графики и видеообработки.
•Пропускная способность памяти, увеличенная на 75% по сравнению с предыдущими моделями, гарантирует стабильность при работе с большими объёмами данных.
•Neural Engine нового поколения ускоряет операции искусственного интеллекта, обеспечивая плавность и скорость.
ДИСПЛЕЙ, КОТОРЫЙ ВДОХНОВЛЯЕТ
16-дюймовый Liquid Retina XDR-дисплей получил улучшенную опцию нанотекстурного покрытия, которая минимизирует блики, не снижая яркости. Яркость до 1000 нит в SDR и до 1600 нит в HDR позволяет работать комфортно как в помещении, так и на улице. Высокая контрастность и точность цветопередачи делают его идеальным для дизайнеров, фотографов и видеографов.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Thunderbolt 5 обеспечивает сверхбыструю передачу данных, что особенно важно для профессионалов, работающих с большими файлами. Эти порты поддерживают подключение внешних мониторов, накопителей и другого оборудования, расширяя возможности ноутбука.
КАМЕРА, КОТОРАЯ СЛЕДИТ ЗА ВАМИ
Встроенная 12-мегапиксельная камера с функцией Center Stage автоматически удерживает пользователя в центре кадра, создавая идеальные условия для видеозвонков.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ
Модели с чипами M4 Pro и M4 Max идеально подходят для профессиональной работы:
•M4 Pro: до 20 ядер GPU, оптимальная производительность для сложных расчётов и мультимедиа.
•M4 Max: до 40 ядер GPU и поддержка до 128 ГБ памяти делают его незаменимым инструментом для самых требовательных проектов.
ЭСТЕТИКА И ПРАКТИЧНОСТЬ
Корпус доступен в двух элегантных цветах – космический чёрный и серебристый. Удобная клавиатура с оптимизированным механизмом и большой трекпад делают работу комфортной.
Apple MacBook Pro 16” (2024) – это выбор для профессионалов, которым важны скорость, мощность и комфорт. Этот ноутбук станет вашим идеальным спутником в работе и творчестве.
Детали
|Емкость SSD (Гб)
|
2 Tb
|Оперативная память (Гб)
|
128 Gb
|Цвет
|
Серый
|Клавиатура
|
Не русифицированная
|Производитель
|
Apple
|Диагональ
|
16"
|Гарантия
|
12 месяцев
|Процессор
|
Apple M4 Max
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