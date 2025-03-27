Описание

Apple MacBook Pro 16” (2024) – это вершина технологической эволюции ноутбуков, созданная для профессионалов, которым необходима максимальная производительность, надежность и стиль.

МАКСИМУМ МОЩНОСТИ С ЧИПАМИ M4 PRO И M4 MAX

Новейшие чипы M4 Pro и M4 Max, созданные на основе 3-нм технологии, открывают новую эру производительности. Эти процессоры предлагают:

•До 40 ядер GPU, что делает возможной работу с ресурсоёмкими проектами в области графики и видеообработки.

•Пропускная способность памяти, увеличенная на 75% по сравнению с предыдущими моделями, гарантирует стабильность при работе с большими объёмами данных.

•Neural Engine нового поколения ускоряет операции искусственного интеллекта, обеспечивая плавность и скорость.

ДИСПЛЕЙ, КОТОРЫЙ ВДОХНОВЛЯЕТ

16-дюймовый Liquid Retina XDR-дисплей получил улучшенную опцию нанотекстурного покрытия, которая минимизирует блики, не снижая яркости. Яркость до 1000 нит в SDR и до 1600 нит в HDR позволяет работать комфортно как в помещении, так и на улице. Высокая контрастность и точность цветопередачи делают его идеальным для дизайнеров, фотографов и видеографов.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Thunderbolt 5 обеспечивает сверхбыструю передачу данных, что особенно важно для профессионалов, работающих с большими файлами. Эти порты поддерживают подключение внешних мониторов, накопителей и другого оборудования, расширяя возможности ноутбука.

КАМЕРА, КОТОРАЯ СЛЕДИТ ЗА ВАМИ

Встроенная 12-мегапиксельная камера с функцией Center Stage автоматически удерживает пользователя в центре кадра, создавая идеальные условия для видеозвонков.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Модели с чипами M4 Pro и M4 Max идеально подходят для профессиональной работы:

•M4 Pro: до 20 ядер GPU, оптимальная производительность для сложных расчётов и мультимедиа.

•M4 Max: до 40 ядер GPU и поддержка до 128 ГБ памяти делают его незаменимым инструментом для самых требовательных проектов.

ЭСТЕТИКА И ПРАКТИЧНОСТЬ

Корпус доступен в двух элегантных цветах – космический чёрный и серебристый. Удобная клавиатура с оптимизированным механизмом и большой трекпад делают работу комфортной.

Apple MacBook Pro 16” (2024) – это выбор для профессионалов, которым важны скорость, мощность и комфорт. Этот ноутбук станет вашим идеальным спутником в работе и творчестве.